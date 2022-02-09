Лукашенко открыл ящик Пандоры: Украину ждет гораздо более близкий "новый фронт"

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Карина Ожерельева
Россия начинает активную фазу масштабных военных учений в Беларуси, демонстрируя силу, показывающую, как усиление контроля Москвы над Минском предоставляет ей расширенные возможности в противостоянии с Западом через Украину. Об этом сообщает Reuters.
Военная техника во время совместных учений вооруженных сил России и Беларуси на полигоне в Брестской области - Reuters
Совместные учения Allied Resolve, которые НАТО описывает как самое большое развертывание России в бывшей советской Беларуси со времен холодной войны, будут продолжаться до 20 февраля и являются частью наращивания российских войск вблизи Украины, что вызвало опасения по поводу предстоящего вторжения.
Россия, отрицающая какие-либо планы вторжения, не раскрывает, сколько войск будет привлечено. Многие военные были развернуты за тысячи миль в Восточном военном округе России на Дальнем Востоке.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил на прошлой неделе, что ожидается, что у России будет 30 000 военнослужащих, а также силы специальных операций Спецназа, истребители Су-35, системы противовоздушной обороны С-400 и ядерные ракеты "Искандер".
С военной точки зрения развертывание создает новый фронт для Украины, о котором можно беспокоиться и растягивать силы Киева на его длинном оборонном периметре, сказал Нил Мелвин, директор исследования международной безопасности аналитического центра RUSI в Лондоне.
Развертывание на севере Украины значительно приблизило российские войска к столице Украины Киева, которая находится чуть больше 90 км (56 миль) от ближайшей границы.
С развертыванием истребителей и систем противовоздушной обороны Россия имеет гораздо более эффективное оборонное прикрытие своего калининградского эксклава в Европе, а системы электронных помех в Беларуси усложняют сбор западной разведки, сказал Мелвин.
С тех пор как президент России Владимир Путин подкрепил Лукашенко политической и экономической поддержкой, чтобы помочь ему пережить огромные протесты оппозиции в 2020 году, он лишился значительной части автономии, считают аналитики.
В последние месяцы Лукашенко публично предложил разместить российские ядерные ракеты в Белоруссии. Москва и Минск согласовали общую военную доктрину для своего интеграционного проекта "союзного государства". Сейчас российские военные самолеты регулярно патрулируют белорусскую границу.
В прошлом году обе страны открыли общий учебный центр в Гродно на западе Беларуси.
Ожидается, что 27 февраля в Беларуси состоится референдум по изменению конституции. Изменения будут предусматривать отмену ее официального статуса как нейтральной страны и безъядерной зоны.
В Кремле заявили, что после учений российские войска вернутся в свои постоянные гарнизоны.
Но оцепленная белорусская оппозиция в эмиграции, которая годами волновалась, что Лукашенко торгует кусками суверенитета в обмен на поддержку со стороны Москвы, опасается, что российские войска могут не уехать полностью.
Как сообщали ранее "Комментарии", в Кремле признали, что в российской экономике начался обвал: причина снова в Украине.
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