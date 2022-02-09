Лукашенко открыл ящик Пандоры: Украину ждет гораздо более близкий "новый фронт"

Россия начинает активную фазу масштабных военных учений в Беларуси, демонстрируя силу, показывающую, как усиление контроля Москвы над Минском предоставляет ей расширенные возможности в противостоянии с Западом через Украину. Об этом сообщает Reuters.

Военная техника во время совместных учений вооруженных сил России и Беларуси на полигоне в Брестской области - Reuters

Совместные учения Allied Resolve, которые НАТО описывает как самое большое развертывание России в бывшей советской Беларуси со времен холодной войны, будут продолжаться до 20 февраля и являются частью наращивания российских войск вблизи Украины, что вызвало опасения по поводу предстоящего вторжения.

Россия, отрицающая какие-либо планы вторжения, не раскрывает, сколько войск будет привлечено. Многие военные были развернуты за тысячи миль в Восточном военном округе России на Дальнем Востоке.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил на прошлой неделе, что ожидается, что у России будет 30 000 военнослужащих, а также силы специальных операций Спецназа, истребители Су-35, системы противовоздушной обороны С-400 и ядерные ракеты "Искандер".

С военной точки зрения развертывание создает новый фронт для Украины, о котором можно беспокоиться и растягивать силы Киева на его длинном оборонном периметре, сказал Нил Мелвин, директор исследования международной безопасности аналитического центра RUSI в Лондоне.

Развертывание на севере Украины значительно приблизило российские войска к столице Украины Киева, которая находится чуть больше 90 км (56 миль) от ближайшей границы.

С развертыванием истребителей и систем противовоздушной обороны Россия имеет гораздо более эффективное оборонное прикрытие своего калининградского эксклава в Европе, а системы электронных помех в Беларуси усложняют сбор западной разведки, сказал Мелвин.

"(Это) вводит в действие силы на восточном фланге НАТО, что будет препятствовать НАТО выполнять любую роль", — сказал Мелвин.

С тех пор как президент России Владимир Путин подкрепил Лукашенко политической и экономической поддержкой, чтобы помочь ему пережить огромные протесты оппозиции в 2020 году, он лишился значительной части автономии, считают аналитики.

"Я думаю, что он наконец-то решил, что для того, чтобы удержаться у власти, он должен полагаться на свой стратегический союз с Москвой, и, конечно, эти совместные военные учения являются еще одним видом проявления этой новой близости. Теперь у него есть полная поддержка от Путина в обмен на его лояльность. Очевидно, обе стороны удовлетворены этим соглашением, по крайней мере, на данный момент", – сказал Андрей Кортунов, председатель Российского совета по международным делам.

В последние месяцы Лукашенко публично предложил разместить российские ядерные ракеты в Белоруссии. Москва и Минск согласовали общую военную доктрину для своего интеграционного проекта "союзного государства". Сейчас российские военные самолеты регулярно патрулируют белорусскую границу.

В прошлом году обе страны открыли общий учебный центр в Гродно на западе Беларуси.

"Это основной код для постоянного присутствия. Вы можете называть это как угодно: какая бы ни была риторика вокруг этого, она превратится в неформальное постоянное присутствие, которого Россия всегда стремилась" , — сказал Матье Булег, научный сотрудник лондонского аналитического центра Chatham House.

Ожидается, что 27 февраля в Беларуси состоится референдум по изменению конституции. Изменения будут предусматривать отмену ее официального статуса как нейтральной страны и безъядерной зоны.

В Кремле заявили, что после учений российские войска вернутся в свои постоянные гарнизоны.

Но оцепленная белорусская оппозиция в эмиграции, которая годами волновалась, что Лукашенко торгует кусками суверенитета в обмен на поддержку со стороны Москвы, опасается, что российские войска могут не уехать полностью.

"Лукашенко открыл ящик Пандоры. Он думает, что все еще контролирует, но мы не уверены. Может ли он убедиться, что эти войска возвращаются домой или нет?" — об этом заявил советник лидера белорусской оппозиции Светланы Тихановской Франак Вякорко.

Как сообщали ранее "Комментарии", в Кремле признали, что в российской экономике начался обвал: причина снова в Украине.

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