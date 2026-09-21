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Медведев истерически отреагировал на заявление Марин Ле Пен о решении Путина

Дмитрий Медведев подверг критике Марин Ле Пен после ее заявления о передаче активов Auchan и Nestlé во временное управление России.

21 сентября 2026, 21:00
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Slava Kot

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев подверг критике лидера французского "Национального объединения" Марин Ле Пен после ее заявления о передаче активов Auchan в России под временное управление. Российский политик обвинил французскую политику в "русофобии" и использовал в сообщении резкие высказывания в адрес Украины.

Медведев истерически отреагировал на заявление Марин Ле Пен о решении Путина

Дмитрий Медведев. Фото из открытых источников

Поводом для реакции Медведева стало решение Кремля по российским активам французской компании Auchan и швейцарской Nestlé. Владимир Путин передал их во временное управление, а контролировать активы назначили малоизвестную российскую компанию LEV Management.

Ле Пен и президент "Национального объединения" Жордан Барделла осудили решение Москвы. Они назвали передачу активов европейских компаний "враждебным актом", непосредственно затрагивающим их права и интересы. Медведев в ответ заявил, что такие оценки якобы говорят о "русофобии" французской партии.

"Ле Пен назвала захват российских активов компании Auchan враждебными действиями. Тысячи санкций против россиян во Франции, а также ракеты для извращенцев в Киеве – это было дружественно? Похоже, партия Ле Пен теперь обычная европейская партия: русофобия и поддержка нацистов в Киеве", — сказал Медвед.

Заметим, что механизм "временного управления" уже не в первый раз применяется Россией в отношении иностранных компаний. Формально собственность на первом этапе не переходит государству, однако назначенный Москвой администратор получает контроль за деятельностью активов. В предыдущих случаях такая схема часто завершалась продажей активов российским олигархам, связанным с Кремлем.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что у Путина отреагировали на слова Ле Пен об угрозе Франции со стороны России.



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