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Медведев набросился на Зеленского из-за споров о разведданных США

Зампред Совбеза РФ использовал оскорбительные выражения в адрес украинского президента и заявил, что без американской разведывательной поддержки Киев якобы теряет ориентацию

14 октября 2026, 14:35
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Кравцев Сергей

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев прокомментировал сообщения о возможном ограничении передачи Украине американских разведывательных данных. В своей привычной резкой манере он обрушился на президента Украины Владимира Зеленского, используя оскорбительные сравнения и обвиняя его в неблагодарности по отношению к Вашингтону.

Медведев набросился на Зеленского из-за споров о разведданных США

Дмитрий Медведев. Фото: из открытых источников

По утверждению Медведева, без информации со стороны США Зеленский якобы становится "слепым", мечется и паникует. При этом российский политик связал ситуацию с отношениями украинского руководства и президента США Дональда Трампа, заявив, что американский лидер не намерен терпеть подобное поведение.

"Когда хамишь спонсорам, они злятся", — заявил Медведев, продолжив выпад сравнением Трампа с бывшим канцлером Германии Олафом Шольцем. 

По версии российского политика, глава Белого дома не хочет выглядеть слабым и не намерен мириться с нападками со стороны Киева.

В своем высказывании Медведев прибегнул к уничижительным эпитетам в адрес Зеленского, назвав его "зеленой вошью" и сравнив с кровососущим насекомым. Риторика российского чиновника стала очередным примером его публичных нападок на украинское руководство.

Поводом для комментария стали сообщения о дискуссиях внутри администрации США по поводу возможного прекращения или ограничения обмена разведданными с Украиной. По данным издания Semafor, такой вариант обсуждается в Белом доме, однако согласия среди чиновников нет. Сообщалось также, что директор ЦРУ Джон Рэтклифф выступает против полного прекращения передачи информации.

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