Вопрос ударов по территории России чрезвычайно важен для Украины. Не менее важно противодействие российским ударам по территории Украины. Президент Украины Владимир Зеленский призвал лидера США Дональда Трампа заблокировать российскую спутниковую систему связи "Рассвет", создаваемую как аналог сети Starlink.

Дмитрий Медведев. Фото из открытых источников

Такое заявление прокомментировал заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. По его словам, "блокировка" российской спутниковой группировки "Рассвет" означает лишь ее уничтожение.

"Оно приведет к полноценной космической войне. Это, надеюсь, понимают американцы. Ведь тогда их низкоорбитальные спутники "Старлинк" посыпятся вниз, как игрушки из засохшей елки. Космос — очень тесное место, нужно быть взаимно вежливыми", — предупредил США Медведев.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что условия завершения войны в Украине якобы ужесточились — российский лидер Владимир Путин передал Украине через спецпредставителей Трампа новые "пожелания". Народная депутат Анна Скороход ранее говорила, что условия для Украины ухудшились. Пока она рассказала, что именно требует Кремль и почему спецпредставители Трампа уехали в Москву и Киев, понимая, что Украина не согласится на такие условия.

"Они (Кушнер и Виткофф, — ред.) были шокированы, что они были совершенно недовольны приездом в Украину. Более того, они привезли еще более жесткие условия, чем были, а именно требования изменений к Конституции Украины и признание территорий конституционно", — рассказала народный депутат.

Затем она уточнила, что требование Путина – конституционно закрепить Донбасс и Крым за Россией, полностью – то есть признать их российскими.



