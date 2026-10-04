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Сергій Кречмаровський
Вопрос ударов по территории России чрезвычайно важен для Украины. Не менее важно противодействие российским ударам по территории Украины. Президент Украины Владимир Зеленский призвал лидера США Дональда Трампа заблокировать российскую спутниковую систему связи "Рассвет", создаваемую как аналог сети Starlink.
Дмитрий Медведев. Фото из открытых источников
Такое заявление прокомментировал заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. По его словам, "блокировка" российской спутниковой группировки "Рассвет" означает лишь ее уничтожение.
Напомним: портал "Комментарии" писал, что условия завершения войны в Украине якобы ужесточились — российский лидер Владимир Путин передал Украине через спецпредставителей Трампа новые "пожелания". Народная депутат Анна Скороход ранее говорила, что условия для Украины ухудшились. Пока она рассказала, что именно требует Кремль и почему спецпредставители Трампа уехали в Москву и Киев, понимая, что Украина не согласится на такие условия.
Затем она уточнила, что требование Путина – конституционно закрепить Донбасс и Крым за Россией, полностью – то есть признать их российскими.