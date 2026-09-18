Российская пропаганда и вербовщики из Министерства обороны РФ, похоже, полностью исчерпали рациональные доводы для привлечения новых добровольцев и перешли к откровенно гротескным перформансам. Очередная креативная инициатива московских властей по популяризации военной службы за деньги обернулась громким репутационным провалом и тотальным высмеиванием.

В России петухи раздают открытки и леденцы. Фото: соцсети

В рамках масштабной рекрутинговой кампании на улицы Москвы вывели людей в специфическом ростовом наряде.

"В Москве для призыва в службу по контракту вывели аниматоров в костюмах петухов, — делятся очевидцы кадрами новой российской "мягкой силы", которые мгновенно разлетелись пабликами и Telegram-каналами. Описывая методы взаимодействия с потенциальным пушечным мясом, авторы публикаций добавляют: — Эти персонажи активно зазывали россиян и бесплатно раздавали им тематические детские леденцы "Озорной петушок"".

Подобный выбор маркетинговой стратегии и символизма произвел настоящий фурор в сети, ведь в русскоязычном культурном и специфическом криминальном контексте слово "петух" имеет крайне унизительную и однозначную маркировку.

"Эта акция — просто готовый мем дня, лучше всего иллюстрирующий реальное отношение командования к своим будущим солдатам, — иронизируют медиаэксперты, анализирующие информационное поле страны-агрессорки. Специалисты подчеркивают, что такой подход показателен: — Организаторы, видимо, даже не задумались над подтекстом, когда заказывали костюмы гигантских птиц и покупали килограммы сосательных конфет для взрослых мужчин, которых приглашают умереть в окопах".

Пока российское правительство продолжает отчитываться о "высоком патриотическом духе" среди населения, реальные уличные акции с леденцами демонстрируют, что привлечение на войну против Украины все больше напоминает дешевый ярмарочный балаган.





Напомним, портал "Комментарии" писал , что Российская Федерация может дополнительно привлечь в ряды своих вооруженных сил до 600 тысяч новобранцев для продолжения агрессии против Украины. Об этом предупредил бригадный генерал, командующий группировкой войск "Азов" Денис Прокопенко.