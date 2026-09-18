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Недилько Ксения
Российская пропаганда и вербовщики из Министерства обороны РФ, похоже, полностью исчерпали рациональные доводы для привлечения новых добровольцев и перешли к откровенно гротескным перформансам. Очередная креативная инициатива московских властей по популяризации военной службы за деньги обернулась громким репутационным провалом и тотальным высмеиванием.
В России петухи раздают открытки и леденцы. Фото: соцсети
В рамках масштабной рекрутинговой кампании на улицы Москвы вывели людей в специфическом ростовом наряде.
Подобный выбор маркетинговой стратегии и символизма произвел настоящий фурор в сети, ведь в русскоязычном культурном и специфическом криминальном контексте слово "петух" имеет крайне унизительную и однозначную маркировку.
Пока российское правительство продолжает отчитываться о "высоком патриотическом духе" среди населения, реальные уличные акции с леденцами демонстрируют, что привлечение на войну против Украины все больше напоминает дешевый ярмарочный балаган.
Напомним, портал "Комментарии" писал , что Российская Федерация может дополнительно привлечь в ряды своих вооруженных сил до 600 тысяч новобранцев для продолжения агрессии против Украины. Об этом предупредил бригадный генерал, командующий группировкой войск "Азов" Денис Прокопенко.