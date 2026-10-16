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Москва больше не летает: что произошло с работой аэропортов после атаки дронов

Сергей Собянин заявил о работе ПВО по беспилотникам, летевшим в сторону города

16 октября 2026, 07:23
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Автор:
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Кравцев Сергей

В Москве ночью приостанавливали работу все аэропорты, а воздушное пространство над российской столицей, судя по данным сервиса Flightradar24, оказалось практически пустым. О ситуации сообщали местные Telegram-каналы.

Москва больше не летает: что произошло с работой аэропортов после атаки дронов

Аэропорт. Фото: из открытых источников

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что российские силы противовоздушной обороны якобы перехватывали беспилотники, направлявшиеся в сторону столицы. На фоне этих сообщений авиасообщение столкнулось с ограничениями, затронувшими все московские аэропорты.

Данные Flightradar24 показали, что в момент появления сообщений над городом не было самолетов. Это указывает на масштаб ограничений воздушного движения, однако само по себе не подтверждает ни количество беспилотников, ни обстоятельства их возможного перехвата.

Официальная информация о последствиях предполагаемой атаки, возможных повреждениях на земле и наличии пострадавших в приведенных сообщениях отсутствовала.

Подробности о продолжительности ограничений, причинах остановки работы каждого из аэропортов и сроках полного восстановления авиасообщения также не уточнялись.

Ночные сообщения об активности российской ПВО вновь привлекли внимание к вопросам безопасности воздушного пространства Москвы. При этом без дополнительных официальных данных пока невозможно установить масштаб инцидента и оценить его последствия.

Российские власти не представили в указанных сообщениях подробной картины произошедшего, поэтому обстоятельства ночных ограничений требуют дальнейшего уточнения.

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