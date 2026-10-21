Москва назвала США системным противником: что стало причиной нового конфликта

Российское руководство продолжает демонстрировать поддержку Ирана и одновременно называет Соединенные Штаты долгосрочным противником, несмотря на недавние шаги администрации Дональда Трампа в пользу Москвы. Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW).

Кремль. Фото: из открытых источников

19 октября министр иностранных дел России Сергей Лавров провел пресс-конференцию с главой МИД Ирана Аббасом Арагчи. Российский дипломат заявил, что позиции двух стран по большинству региональных и международных вопросов совпадают или близки.

Лавров также осудил действия США в отношении Ирана, назвав их незаконной агрессией, и подчеркнул, что Москва не намерена отказываться от экономических и инвестиционных соглашений с Тегераном. По его утверждению, товарооборот между Россией и Ираном за первые восемь месяцев 2026 года вырос более чем на 10%.

Как отмечает ISW, сотрудничество Москвы и Тегерана имеет долгосрочный характер и охватывает не только торговлю, но и технологическое взаимодействие. В частности, ранее Россия оказывала Ирану содействие в развитии отдельных технологических и ядерных направлений.

20 октября заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев выступил с еще более прямым заявлением. По его словам, Россия и США были и останутся "системными противниками". Он также утверждал, что договоренность по российскому дизельному топливу приносит выгоду прежде всего американской стороне.

Эти заявления прозвучали на фоне решения администрации Трампа предоставить послабления, связанные с экспортом российского дизеля. В Вашингтоне подобные шаги рассматриваются в контексте энергетической политики и отношений с Москвой, однако публичная риторика российских представителей не свидетельствует о готовности отказаться от противостояния с США.

В ISW расценивают заявления Лаврова и Медведева как подтверждение того, что Кремль намерен сохранять тесные отношения с Ираном, одновременно продолжая рассматривать Вашингтон как стратегического соперника.

Таким образом, даже отдельные уступки со стороны США пока не сопровождаются очевидным изменением российской внешнеполитической линии.

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