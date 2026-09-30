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Москва пригрозила ядерным ответом: Кремль назвал условие для удара из-за Калининграда

В окружении Путина заявили, что возможная блокада российского анклава якобы может привести к применению всех доступных средств

30 сентября 2026, 15:04
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Кравцев Сергей

В Москве резко отреагировали на обсуждение возможной блокады Калининградской области. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Россия внимательно отслеживает подобные заявления на Западе и уже предупреждает европейских политиков о возможных последствиях.

Москва пригрозила ядерным ответом: Кремль назвал условие для удара из-за Калининграда

Кремль. Фото: из открытых источников

По словам представителя Кремля, российские дипломаты якобы напоминают европейским "горячим головам", что Москва располагает ядерным оружием, а условия его применения определяются российскими нормативными документами.

Таким образом, в Кремле фактически связали возможную попытку изолировать Калининградскую область от остальной территории России с угрозой применения ядерного оружия.

Заявление Пескова прозвучало после публикаций британских СМИ, в которых рассматривались потенциальные сценарии морской блокады российского анклава силами НАТО. В частности, подобные варианты обсуждались в материалах британского издания The i Paper.

Российские дипломатические представительства в Великобритании и Ирландии ранее также выступили с предупреждениями. В Москве заявили, что попытка ограничить военное или транспортное сообщение Калининграда с Россией якобы вызовет ответ "всеми имеющимися средствами".

Более того, российская сторона допустила возможность нанесения ударов по центрам принятия решений.

Калининградская область при этом имеет особое стратегическое значение: российский регион расположен между Польшей и Литвой и отделен от основной территории РФ. Любые разговоры о его блокаде непосредственно затрагивают отношения России и стран НАТО.

При этом заявления Москвы о возможном применении ядерного оружия являются позицией российских властей и не означают, что такое решение принято или что военный сценарий действительно готовится к реализации.

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