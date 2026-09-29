Москва пригрозила ядерным ударом по НАТО из-за Калининграда: заявление российского посольства

Россия пригрозила Великобритании и НАТО применением ядерного оружия в случае военных действий против Калининградской области. С соответствующим заявлением выступило российское посольство в Великобритании.

Москва. Фото: из открытых источников

Поводом стали публикации британских СМИ о возможных сценариях вокруг Калининграда, включая предположения о блокаде региона или пересмотре признания российского суверенитета над ним. В российском посольстве также упомянули сюжет Sky News "The Wargame".

В Москве заявили, что сторонники подобных сценариев якобы не должны сомневаться в последствиях. По утверждению российского посольства, любые военные действия Великобритании или НАТО против российской территории могут привести к ответу с использованием "всех имеющихся" у России средств, включая ядерное оружие.

При этом российская сторона заявила, что не стремится к конфронтации с НАТО и европейскими государствами. В посольстве также утверждают, что Россия не намерена нападать на них.

Одновременно Москва предупредила, что в случае начала такого конфликта Россия, по ее словам, ответит соответствующим образом.

Заявление прозвучало на фоне повышенного внимания европейских стран к угрозам со стороны России. В последние недели представители европейских государств и НАТО неоднократно говорили о росте гибридной активности Москвы, включая диверсии, кибератаки и нарушения воздушного пространства.

При этом заявления российского посольства о возможном применении ядерного оружия являются позицией российской стороны, а не свидетельством того, что НАТО планирует военную операцию против Калининграда. В приведенном заявлении речь идет именно о гипотетическом сценарии, который Москва связывает с возможными действиями Великобритании или Альянса.

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