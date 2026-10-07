Москва столкнулась с провалом нефтегазовых доходов: на какой радикальный шаг решился Путин

Россия резко увеличивает закупки иностранной валюты и золота на фоне сокращения нефтегазовых доходов. С 7 октября по 6 ноября российский Минфин направит на эти операции в пять раз больше средств, чем месяцем ранее, сообщает Институт изучения войны (ISW).

Владимир Путин. Фото: из открытых источников

По данным российского финансового ведомства, ежедневный объем закупок увеличится примерно на 10,2 млрд рублей – около $120 млн. Одновременно выяснилось, что фактические нефтегазовые доходы России по итогам сентября оказались на 10,04 млрд рублей ниже установленного базового уровня.

В ISW считают, что резкое увеличение закупок валюты и золота может быть связано с попыткой российского правительства компенсировать падение доходов от экспорта нефти и газа. В частности, такие действия способны способствовать ослаблению рубля, что позволяет бюджету получать больше рублей при конвертации экспортной валютной выручки.

Ситуация с российской нефтяной отраслью ухудшается на фоне украинских дальних ударов. По данным Министерства обороны Украины, атаки вывели из строя более 51% совокупных мощностей нефтепереработки России.

Украинские силы систематически атакуют российские нефтеперерабатывающие предприятия с начала 2024 года. Однако с марта 2026-го удары стали интенсивнее и охватили не только НПЗ, но также объекты добычи, хранения, переработки, транспортировки и экспорта нефти.

ISW рассматривает увеличение закупок валюты и золота как один из признаков нарастающих экономических проблем России. Среди других факторов аналитики называют дефицит рабочей силы и топлива, а также сохраняющуюся инфляцию.

Таким образом, Москва одновременно пытается поддерживать бюджетные поступления и адаптироваться к сокращению нефтегазовой выручки. Решение Минфина свидетельствует о том, что последствия ударов по российской нефтяной инфраструктуре начинают отражаться не только на отдельных предприятиях, но и на финансовой политике государства.

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