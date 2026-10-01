Москва взялась за Европу: у Путина появился новый рычаг давления на ЕС из-за Украины

Россия усиливает давление на европейский бизнес, продолжающий работать на ее территории. В Институте изучения войны (ISW) считают, что Кремль может использовать захват активов иностранных компаний как инструмент воздействия на европейские правительства и попытаться таким образом добиться смягчения санкционной политики.

Кремль. Фото: из открытых источников

Поводом для такой оценки стали заявления российского высокопоставленного чиновника, который 30 сентября назвал действия Москвы "асимметричными мерами". По его словам, они должны заставить европейские государства задуматься о своих санкциях против России.

На этом фоне российские власти уже передали под так называемое временное управление активы ряда крупных европейских компаний. В числе упомянутых ISW – французские Auchan и Lemana PRO, швейцарская Nestlé и немецкая Metro AG. Соответствующие указы Владимир Путин подписал 17 и 28 сентября.

Особое внимание привлекли слова российского чиновника о возможном дальнейшем расширении этой практики. Он не исключил, что аналогичные меры могут затронуть российские активы итальянского банка UniCredit и австрийской Raiffeisen.

Reuters со ссылкой на источники также сообщил, что российская сторона рассматривает происходящее как ответ на санкционную политику ЕС. Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что решения связаны с ростом вовлеченности "недружественных" государств в конфликт, при этом назвал принятые меры потенциально обратимыми.

ISW считает, что Москва рассчитывает превратить активы иностранных компаний в своеобразный рычаг давления: европейский бизнес оказывается заинтересован в сохранении своих российских активов, а правительства стран происхождения компаний получают дополнительный стимул учитывать возможные экономические последствия санкционной политики.

Для европейских компаний это создает новую неопределенность. Даже если бизнес продолжает работать в России, его имущество может оказаться зависимым от решений российских властей и политической ситуации между Москвой и соответствующей европейской столицей.

Таким образом, спор вокруг санкций выходит за рамки банковских ограничений, торговли и финансовых операций. Теперь одним из инструментов противостояния становится судьба собственности европейского бизнеса внутри России.

Читайте также на портале "Комментарии" - Эстония назвала условие мира в Европе: Рийгикогу сделал жесткое заявление.



