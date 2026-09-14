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Москва жестко отреагировала на слова Сикорского о потенциальной победе НАТО над РФ

Глава МИД Польши говорил о возможном конфликте России с НАТО, однако в Москве его заявление представили как рассуждение о войне с одной Польшей

14 сентября 2026, 07:00
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Кравцев Сергей

Представитель МИД России Мария Захарова резко отреагировала на заявление главы польского внешнеполитического ведомства Радослава Сикорского о превосходстве НАТО над Россией в воздухе. Дипломат назвала позицию польского министра "русофобией головного мозга", заявив, что он якобы рассуждал о возможности быстрой победы Польши над Россией.

Москва жестко отреагировала на слова Сикорского о потенциальной победе НАТО над РФ

Мария Захарова. Фото: из открытых источников

Однако из первоначального заявления Сикорского следует, что речь шла не о противостоянии Москвы и Варшавы, а о гипотетическом конфликте России со всем Североатлантическим альянсом.

"Если бы Россия напала на нас и мы действовали без ограничений, думаю, мы бы довольно быстро победили Россию", — заявил Сикорский. 

При этом он подчеркнул, что НАТО располагает значительным преимуществом в авиации, оценив совокупный парк Альянса примерно в 2500 самолетов.

Таким образом, использованное министром слово "мы" относилось к НАТО, а не исключительно к Польше. Сикорский также отдельно говорил о том, что Альянс, по его оценке, сохраняет преимущество в воздухе даже без учета американских сил.

Польские ВВС при этом располагают лишь частью тех возможностей, о которых говорил глава МИД. По открытым данным, на вооружении страны находятся десятки боевых самолетов, включая F-16, FA-50, оставшиеся МиГ-29 и первые F-35. Российская боевая авиация значительно многочисленнее.

Поводом для заявления Захаровой стали публикации российских СМИ, в которых слова Сикорского получили иной контекст. В результате дискуссия о военном потенциале НАТО превратилась в спор о якобы готовности Польши самостоятельно вступить в войну с Россией.

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