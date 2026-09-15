Глава Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров во время выступления на круглом столе объявил о якобы готовности Москвы к поиску "умных компромиссов" для завершения войны против Украины, однако при категорическом недопущении расширения НАТО до российских границ. Глава дипломатии страны-агрессорки также заявил о планах провести встречу с будущим госсекретарем США Марко Рубио на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке и обвинил Вашингтон в срыве прежних кулуарных договоренностей.

Сергей Лавров. Фото: росСМИ

"Москва всегда готова к переговорам по Украине, – безапелляционно заявил руководитель внешнеполитического ведомства РФ, игнорируя реальные действия своей страны, – никогда их не затягивала, не пыталась усложнить и не меняла своей позиции на них".

По его словам, Кремль вроде бы настроен искать рациональные точки соприкосновения, но имеет железобетонные "красные линии". Россия готова договариваться о "умных компромиссах", однако ни при каких обстоятельствах не позволит появлению военной инфраструктуры Североатлантического альянса непосредственно у своих границ.

В то же время, в дипломатических кулуарах наблюдается определенная активность со стороны европейских столиц. По утверждению Лаврова, отдельные государства Евросоюза выступают с предложениями создать тайные линии для диалога, и российская сторона охотно идет на подобное взаимодействие, поскольку никогда не исключала непубличных форматов общения. Отдельно дипломат намекнул, что кровопролитие можно было бы избежать гораздо раньше, если Белый дом соблюдал предыдущие дипломатические контуры.

"Если бы американцы не отошли от договоренностей Анкориджа, – эмоционально подчеркнул глава МИД РФ , вспоминая переговоры на Аляске, – если бы их Европа не оттянула от этих договоренностей, мы бы уже год жили без войны".

По мнению Лаврова, именно позиция Вашингтона помешала урегулированию ситуации еще в прошлом году, из-за чего он призвал собравшихся "делать выводы самостоятельно".

В завершение своего выступления чиновник поделился ближайшими рабочими планами за океаном, сообщив, что намерен провести личную встречу с Марко Рубио в ходе предстоящих мероприятий Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что Алексей Арестович дал прогноз, как скорее всего завершится война между Россией и Украиной.