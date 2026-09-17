В России, вероятно, готовятся сменить своего лидера. Владимир Путин может потерять кресло президента – уже известны возможные кандидаты на этот пост.

Владимир Путин. Фото портал "Комментарии"

Об интересных событиях в Кремле рассказал военный ВСУ, политолог Кирилл Сазонов. По его словам, мэр Москвы Собянин, премьер Мишустин и министр обороны Белоусов создают личные политические бренды отдельно от Путина и "Единой России". По оценке военного, это может указывать на подготовку преемника Путина.

Военный отметил, что у России лучший выход — избавиться от Путина и "списать" на него все проблемы и неправильные решения. Другого варианта нет, ведь он собрал так много негатива, что РФ под его руководством уже не сможет вернуться на площадку нормальных стран с нормальной жизнью.

"Появление новых политических брендов может быть и не подготовкой преемника Путина, а новым форматом парламента, потому что от "Единой России" все окончательно устали... И в Кремле, пожалуй, хотят предложить россиянам либо заменить Путина, либо оставить Путина, но заменить политические партии. Таким образом, создать иллюзию, что пришли новые люди, и теперь все будет по-новому. Но руководить будут, разумеется, старые, проверенные, надежные товарищи”, – объяснил Сазонов.

Опросы, проведенные в августе, показали интересные результаты — из этой четверки Собянина хотят видеть президентом 47,6% опрошенных, Мишустина — 38,1%, Белоусова — 36,7%. Путин в тройку лидеров не попал.

"Что интересно, если в России готовят замену Путину, но это точно связано с войной в Украине и общей картиной. Приличное количество влиятельных людей в окружении Путина очень хочет завершить войну. Они хотят ездить на европейские курорты, посещать Соединенные Штаты, путешествовать по миру и не быть отщепенцами. Они хотят жить богато, красиво в своей стране и быть принятыми в лучших домах Лондона и Парижа. Остается один вопрос – куда девать Путина, потому что в этой ситуации всем мешает”, — подытожил военный.

Напомним: портал "Комментарии" писал, где Россия готовит второй фронт и может начать наступление.



