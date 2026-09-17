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Кречмаровская Наталия
В России, вероятно, готовятся сменить своего лидера. Владимир Путин может потерять кресло президента – уже известны возможные кандидаты на этот пост.
Владимир Путин. Фото портал "Комментарии"
Об интересных событиях в Кремле рассказал военный ВСУ, политолог Кирилл Сазонов. По его словам, мэр Москвы Собянин, премьер Мишустин и министр обороны Белоусов создают личные политические бренды отдельно от Путина и "Единой России". По оценке военного, это может указывать на подготовку преемника Путина.
Военный отметил, что у России лучший выход — избавиться от Путина и "списать" на него все проблемы и неправильные решения. Другого варианта нет, ведь он собрал так много негатива, что РФ под его руководством уже не сможет вернуться на площадку нормальных стран с нормальной жизнью.
Опросы, проведенные в августе, показали интересные результаты — из этой четверки Собянина хотят видеть президентом 47,6% опрошенных, Мишустина — 38,1%, Белоусова — 36,7%. Путин в тройку лидеров не попал.
Напомним: портал "Комментарии" писал, где Россия готовит второй фронт и может начать наступление.