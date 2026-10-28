Приостановка воздушных атак на российскую топливную инфраструктуру привела к стремительному восстановлению нефтяного сектора страны-агрессора. Ведущие мировые агентства Bloomberg и Reuters обнародовали свежие аналитические данные, эксперты настоятельно рекомендуемые оценивать в едином комплексе.

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Согласно мониторингу Reuters, начиная с 16 октября на территории России не были зафиксированы новые успешные поражения нефтеперерабатывающих заводов. Эта оперативная тишина позволила российским компаниям оперативно провести ремонт и запустить ранее поврежденные или остановленные технологические установки.

"Во второй половине октября объем переработки вырос примерно до 5 млн баррелей в сутки, — отмечают три профильных источника агентства, оценивая текущую динамику производства топлива в РФ. — Это на 25% больше, чем в начале месяца".

Одновременно с возобновлением внутренней переработки, аналитики Bloomberg зафиксировали беспрецедентное обогащение Кремля на внешних рынках за счет морских перевозок сырья. В течение недели, завершившейся 25 октября, из российских портов вышли 37 нефтяных танкеров, принявших на борт 26,93 млн баррелей нефти (для сравнения, на прошлой неделе этот показатель составлял 31 судно и 21,87 млн баррелей). Таким образом, чистый прирост физических объемов морского экспорта за семь дней составил 23,1%.

"Оценочная стоимость отгруженной нефти выросла на $430 млн и достигла $2,76 млрд, — отмечают экономические обозреватели, анализируя финансовые поступления Москвы. — Это самый высокий недельный показатель с начала полномасштабного вторжения".

Традиционно ключевыми потребителями этого сырья выступили Индия и Китай. Однако специалисты обращают внимание на важный технический нюанс: если российские заводы в дальнейшем будут наращивать мощности переработки, то значительная часть экспортируемой сырой нефти будет перенаправлена на внутренний рынок РФ для изготовления нефтепродуктов. Соответственно, текущий рекорд морских отгрузок может оказаться кратковременной вспышкой.

Октябрьская ситуация наглядно продемонстрировала, насколько высока скорость регенерации российской топливной промышленности в случае отсутствия регулярного огневого давления. Это доказывает, что реальный экономический ущерб для врага формируется не столько разрушением конкретного объекта, сколько продолжительностью его вынужденного простоя.

Аналитики резюмируют, что нынешнее затишье на нефтяном фронте, вероятно, обусловлено политическими факторами — предстоящими выборами в Соединенных Штатах и текущими гуманитарными договоренностями по поводу Олешек. Однако затягивание этой паузы является недопустимой роскошью для Украины, поэтому регулярные удары должны быть возобновлены при первой же возможности.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что в России сокращают и задерживают социальные выплаты, обуславливая это "СВО".