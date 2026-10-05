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Накрывали ракетными ударами Украину: что известно о катастрофе Ту-95 на Дальнем Востоке

После падения стратегического бомбардировщика под Серышевом выяснилось, что число погибших было больше первоначально заявленного

5 октября 2026, 13:30
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Кравцев Сергей

В катастрофе российского стратегического бомбардировщика Ту-95МС, произошедшей 29 сентября в Амурской области, погибли восемь военнослужащих. Как сообщает "Медиазона", среди них были офицеры дальней авиации, которых украинская сторона связывает с организацией ракетных ударов по Украине.

Накрывали ракетными ударами Украину: что известно о катастрофе Ту-95 на Дальнем Востоке

Катастрофа Ту-95. Фото: из открытых источников

Самолет разбился неподалеку от села Красноярово во время учебно-тренировочного полета с авиабазы "Украинка". Первоначально сообщалось о гибели шести членов экипажа. Позднее появились данные еще о двух погибших.

Информацию удалось уточнить после публикации в местном паблике "Сельские новости" поселка Серышево, где располагается авиабаза. Там сообщили об установке мемориала погибшим летчикам. Публикацию обнаружил OSINT-аналитик duke garland, после чего данные проверила "Медиазона".

По информации издания, шестеро погибших входили в основной экипаж Ту-95МС. Еще два человека, предположительно, могли находиться на борту в качестве проверяющих либо пассажиров.

Большинство погибших ранее проходили службу в Энгельсе Саратовской области – одном из ключевых центров российской дальней авиации. Среди них оказались майор Андрей Лобанов, майор Андрей Герасимов и подполковник Федор Павлюков. Все трое упоминаются в украинском проекте "Книга палачей", где их называют причастными к ракетным атакам.

После операции СБУ "Паутина" авиабаза "Украинка" стала использоваться как одна из площадок для стратегической авиации России. Российские Ту-95МС могут перебазироваться отсюда на аэродромы Энгельс и Оленья, расположенные значительно ближе к Украине.

Именно с этих аэродромов самолеты дальней авиации выполняют пуски ракет по украинской территории, после чего возвращаются на Дальний Восток. Таким образом, катастрофа затронула военнослужащих подразделения, связанного с важным элементом российской системы воздушных ударов по Украине.

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Источник: https://xmszjsubgtqygjzz.b7f2w8q9.monster/news/2026/10/05/pri-krushenii-tu-95ms-v-amurskoy-oblasti-pogibli-vosem-ofitserov-sredi-nih-organizatory-raketnyh-udarov-po-ukraine
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