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Главная Новости Мир Россия "Назвал холуев предателями": против Навального возбудили уголовное дело за клевету
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"Назвал холуев предателями": против Навального возбудили уголовное дело за клевету

Известный российский оппозиционер Алексей Навальный резко раскритиковал знаменитостей, которые рекламируют поправки в Конституцию РФ

сегодня, 19:12
Автор:

Екатерина Белоброва
"Назвал холуев предателями": против Навального возбудили уголовное дело за клевету

Следственный комитет России возбудил уголовное дело против известного лидера российской оппозиции и главы Фонда по борьбе с коррпуцией Алексея Навального по делу о распространении заведомо ложных сведений, порочащих честь и достоинство другого лица - клевета. Об этом сообщает издание Deutch Welle,  ссылаясь на пресс-службу СКР.

Так, по материалам следствия, Навальный опубликовал рекламный ролик в Twitter, в котором россияне из разных политических, общественных и культурных слоев призывают 1 июля поддержать поправки в Конституцию России, где среди прочих и фактически бессрочное правление Владимира Путина на высшей должности в стране.

Подписал Навальный это видео в полу-насмешливом, в полупрезрительном стиле, назвав участников ролика холуями и предателями.

"О, вот они, голубчики. Надо признать, что пока команда продажных холуев выглядит слабовато. Посмотрите на них: это позор страны. Люди без совести. Предатели", - указал оппозиционный политик в Twitter.

В СБР заявляют, что Навальный  указал в комментарии "заведомо ложные сведения, порочащие честь и достоинство ветерана". Следствие полагает, что Навальный "таким образом  преследовал цель распространения клеветы среди широкого круга лиц".


Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что на YouTube был заблокирован видеоролик, где российские сторонники поправок в Конституцию РФ использовали манипулятивные и гомофобные приемы.


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Источник: https://twitter.com/navalny/status/1267735112667496455?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.dw.com%2Fru%2F%25D1%2581%25D0%25BA%25D1%2580-%25D0%25B2%25D0%25BE%25D0%25B7%25D0%25B1%25D1%2583%25D0%25B4%25D0%25B8%25D0%25BB-%25D0%
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