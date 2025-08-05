Россия больше не обязана соблюдать никакие ограничения по размещению ракет средней и малой дальности наземного базирования. Об этом заявил спикер российского диктатора Дмитрий Песков, комментируя позицию Министерства иностранных дел страны-агрессора, которое накануне официально объявило об отмене моратория.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. Фото: РБК

"Россия больше не имеет никаких ограничений в этой сфере. Мы считаем себя вправе, в случае необходимости, осуществлять соответствующие действия и принимать меры", – сказал Песков.

В то же время, представитель Кремля поспешил успокоить – никаких публичных анонсов о развертывании ракет не будет. По его словам, "оборонительная сфера является чувствительной и не публичной, поэтому не стоит ожидать каких-либо анонсов".

Официальное заявление российского МИД прозвучало 4 августа. В ней говорится, что Российская Федерация считает мораторий "утратившим актуальность", ибо якобы не получила взаимного ответа от западных стран. В Москве утверждают, что Соединенные Штаты и их партнеры уже не только "заявили о намерениях размещения РСМД", но и "продвинулись в практическом воплощении этих планов".

Также во внешнеполитическом ведомстве РФ сообщили, что окончательное решение о развертывании российских ракет будет принято "на основе межведомственного анализа ситуации — с учетом масштабов присутствия западных вооружений и общего состояния стратегической стабильности".

Как уже писали "Комментарии", постоянный представитель США при НАТО Мэтью Витакер во время интервью для Bloomberg TV заявил, что война в Украине не завершится на поле боя – единственным путем ее прекращения является дипломатическое разрешение конфликта. В то же время, дипломат подчеркнул, что к этому Россию нужно заставить.