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"Не стоило начинать": Путин цинично пригрозил Украине из-за ударов по российским НПЗ

Владимир Путин пригрозил Украине ответными ударами на атаки по российским НПЗ.

15 октября 2026, 20:00
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Slava Kot

Российский диктатор Владимир Путин пригрозил Украине новыми ударами в ответ на атаки по нефтеперерабатывающим заводам (НПЗ) и другим объектам на территории РФ. Кроме того, в своих заявлениях глава Кремля обвинил Украину в эскалации, не упомянув о полномасштабном вторжении России и систематических обстрелах украинской инфраструктуры.

"Не стоило начинать": Путин цинично пригрозил Украине из-за ударов по российским НПЗ

Путин пригрозил Украине "ответом" за удары по российским НПЗ

По словам Путина, Украина продолжает атаковать российские нефтеперерабатывающие предприятия. Он уменьшил последствия последних ударов, в то же время заявив, что Москва готовит ответные действия. Отдельно Путин вспомнил маркетплейсы, в частности Wildberries и Ozon, утверждая, что Украина якобы первой начала атаковать такие объекты, а Россия якобы отвечает.

"Вчера они пытались ударить по каким-то НПЗ. Теперь они ударили по некоторым местам. Ничего существенного, но они продолжают. То же касается и электронных торговых платформ. Они сделали первый шаг. Мы начали отвечать", — сказал глава Кремля.

После этого диктатор пригрозил Украине и пообещал новые удары, которые назвал ответом за атаки по России.

"Они начали. Не стоило начинать. Прежде чем сделать этот шаг, нужно было подумать о последствиях", — добавил Путин.

Заметим, что удары по нефтеперерабатывающим заводам России имеют стратегическое значение для ослабления ее военного потенциала. Нефть и нефтепродукты обеспечивают значительную часть российских доходов, которые Кремль может направлять на продолжение войны. Кроме того, работа НПЗ напрямую связана с обеспечением российской армии бензином, дизельным горючим и авиационным керосином. Повреждения таких предприятий могут затруднять поставки топлива и создавать дополнительные затраты для российской экономики.

Украинская кампания ударов рассматривается также как ответ на российские атаки по энергетической системе Украины.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Комаровский поставил откровенный "диагноз" Путину.



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