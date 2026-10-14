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Недилько Ксения
Российская пропагандистка и глава телеканала RT Маргарита Симоньян во время выступления перед региональными медийщиками в Пскове в очередной раз повторила ключевые тезисы кремлевской дезинформации, пытаясь снять с РФ ответственность за развязанную агрессию. Она отрицала какие-либо намерения Москвы атаковать страны Запада и цинично назвала действия оккупантов "движением к миру".
Маргарита Симоньян
В своей речи представительница путинского пула призвала игнорировать заявления иностранных военных аналитиков и политиков. По ее мнению, позиция руководства РФ остается единственным правильным ориентиром для граждан страны-агрессора.
Симоньян добавила, что России вроде бы не нужны европейские территории, поскольку она лишь "защищает своих людей" и не претендует на чужие границы.
Кроме того, руководительница RT прибегла к откровенному извращению исторических фактов, обвинив в начале боевых действий саму Украину и ее западных партнеров, в частности Великобританию. Она использовала привычный нарратив о "восемь лет обстрелов", чтобы оправдать полномасштабное вторжение в 2022 году.
При этом Симоньян показала жест пощечины.
Приспешница Кремля подчеркнула, что боевые действия будут продолжаться до тех пор, пока Россия физически не лишит Украину и Запад возможности сопротивляться. Она резюмировала, что до 2014 года в РФ "все было нормально" и никто в кулуарах власти якобы даже не думал о возможности большой войны.
Напомним, портал "Комментарии" писал , что российское руководство официально заблокировало мирную инициативу Президента Украины Владимира Зеленского относительно введения 60-дневного режима тишины, который должен позволить организовать и провести общенациональные выборы в Украине.