Министр иностранных дел России Сергей Лавров исключил возможность прекращения огня между Украиной и РФ для проведения президентских выборов в Украине. По его словам, Москва не согласится на перемирие, которое, по утверждению российской стороны, могло бы дать Киеву возможность восстановить военные ресурсы. Об этом Лавров заявил журналистам.

Глава МИД РФ Сергей Лавров. Фото: из открытых источников

Глава российского МИД также раскритиковал позицию президента Украины Владимира Зеленского по организации выборов. Лавров утверждает, что украинский лидер якобы выдвигает неприемлемые для Москвы условия, из-за чего вопрос голосования не может быть решен.

"Никакого прекращения огня для того, чтобы его снова привели в сознание и накачали оружием, не будет", — заявил Лавров.

Вопрос проведения президентских выборов в Украине снова оказался в центре международной дискуссии после заявлений президента США Дональда Трампа. Американский лидер выразил мнение, что Украине следует избрать нового руководителя, который мог бы договариваться о прекращении войны.

В Кремле также критиковали Зеленского, заявляя о якобы отсутствии у него политической воли для завершения боевых действий. В то же время, украинский президент подчеркивал, что готов обсуждать проведение выборов при условии, если США смогут договориться с Россией о полном прекращении огня.

Портал "Комментарии" уже писал , что на фоне приближающейся сложной зимы и российских атак на украинскую энергетическую инфраструктуру поддержка США остается одним из главных вопросов для Киева. Бывший командующий армией США в Европе Бен Годжес прямо заявил: "Мы вас бросили".