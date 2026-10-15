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Никакого прекращения войны: Лавров шокировал циничным требованием к Зеленскому и ЕС

Глава МИД РФ заявил, что Москва не согласится на прекращение огня ради президентских выборов в Украине

15 октября 2026, 16:45
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Клименко Елена

Министр иностранных дел России Сергей Лавров исключил возможность прекращения огня между Украиной и РФ для проведения президентских выборов в Украине. По его словам, Москва не согласится на перемирие, которое, по утверждению российской стороны, могло бы дать Киеву возможность восстановить военные ресурсы. Об этом Лавров заявил журналистам.

Никакого прекращения войны: Лавров шокировал циничным требованием к Зеленскому и ЕС

Глава МИД РФ Сергей Лавров. Фото: из открытых источников

Глава российского МИД также раскритиковал позицию президента Украины Владимира Зеленского по организации выборов. Лавров утверждает, что украинский лидер якобы выдвигает неприемлемые для Москвы условия, из-за чего вопрос голосования не может быть решен.

"Никакого прекращения огня для того, чтобы его снова привели в сознание и накачали оружием, не будет", — заявил Лавров.

Вопрос проведения президентских выборов в Украине снова оказался в центре международной дискуссии после заявлений президента США Дональда Трампа. Американский лидер выразил мнение, что Украине следует избрать нового руководителя, который мог бы договариваться о прекращении войны.

В Кремле также критиковали Зеленского, заявляя о якобы отсутствии у него политической воли для завершения боевых действий. В то же время, украинский президент подчеркивал, что готов обсуждать проведение выборов при условии, если США смогут договориться с Россией о полном прекращении огня.

Портал "Комментарии" уже писал , что на фоне приближающейся сложной зимы и российских атак на украинскую энергетическую инфраструктуру поддержка США остается одним из главных вопросов для Киева. Бывший командующий армией США в Европе Бен Годжес прямо заявил: "Мы вас бросили".



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