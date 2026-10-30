Ночь взрывов и огня: какой важный объект в России вопреки запрету Трампа атаковала Украина

В ночь на 30 октября беспилотники атаковали российский Новокуйбышевск в Самарской области. После серии взрывов на территории местного нефтеперерабатывающего завода начался пожар. Предприятие производит, в частности, реактивное топливо, используемое российской авиацией.

Удары по НПЗ России. Фото: из открытых источников

О взрывах и работе противовоздушной обороны местные жители сообщали еще до официального объявления угрозы атаки беспилотников. Соответствующее предупреждение власти распространили лишь около шести утра. На фоне происходящего аэропорт Самары временно прекратил работу.

По данным российского издания ASTRA и мониторингового канала Exilenova+, пожар возник непосредственно на территории Новокуйбышевского НПЗ. OSINT-аналитики ASTRA изучили фотографии очевидцев и идентифицировали предприятие по опубликованным кадрам.

Завод с 2007 года входит в структуру "Роснефти". Его производственные мощности позволяют перерабатывать около 8,8 млн тонн нефти ежегодно. Предприятие выпускает более 20 видов нефтепродуктов, среди которых автомобильный бензин, дизельное топливо, битум и реактивное горючее для авиации. Поэтому возможные повреждения его инфраструктуры могут иметь значение не только для гражданского топливного рынка, но и для обеспечения российской военной авиации.

Атака затронула и другие российские регионы. Мэр Москвы Сергей Собянин в течение ночи и раннего утра четыре раза сообщал об уничтожении беспилотников, заявив в общей сложности о 87 аппаратах, якобы направлявшихся к столице.

Губернатор Калужской области отчитался о 94 сбитых дронах за вечер и ночь. В Тульской области, по словам губернатора Дмитрия Миляева, противовоздушная оборона уничтожила еще 21 беспилотник.

Российские власти заявляют о масштабной работе ПВО, однако независимая оценка всех последствий ночной атаки пока отсутствует. Информация о характере и масштабах повреждений Новокуйбышевского НПЗ уточняется.

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