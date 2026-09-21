Номер в реестре умерших: стало известно о возможной смерти Людмилы Янукович в РФ

Бывшая супруга президента-беглеца Виктора Януковича, 76-летняя Людмила Янукович, могла умереть в России. В то же время, официального подтверждения ее смерти пока нет. Об этом сообщило "Телевидение Торонто", журналисты которого провели собственное расследование.

Людмила Янукович

По данным "Телевидения Торонто", номер мобильного телефона Людмилы Янукович зарегистрирован на российском портале "Госуслуги". Однако этот номер уже длительное время не обслуживается. Последнюю активность абонента журналисты зафиксировали 19 июня 2026 года.

Именно с этой датой связана одна из главных деталей расследования. По словам журналистов, с 19 июня номер в соответствующем российском реестре указывается как принадлежащий умершему лицу. Это может свидетельствовать о смерти Людмилы Янукович, однако другие независимые подтверждения этого пока не обнаружены.

"Мы нашли телефон, который использовала Людмила Янукович на российском портале Госуслуги. С 19 июня 2026 года он указан в реестре как номер умершего лица, так что возможно, что Людмилы уже нет", — рассказали журналисты.

Что известно о Людмиле Янукович

Людмила Янукович была женой Виктора Януковича — президента Украины в 2010-2014 годах, после революции Достоинства бежавшего в Россию. После побега она также проживала на территории РФ.

Это уже не первый случай, когда появляются сообщения о возможной смерти Людмилы Янукович. В 2022 году подобная информация распространялась в СМИ и социальных сетях. Тогда пресс-секретарь Януковича ее опроверг, назвав сообщения ложными.

Ранее портал "Комментарии" писали, как выглядит на 25 лет младшая любовница Януковича , ради которой он бросил жену.