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Недилько Ксения
В среде русских ультрапатриотических пропагандистов после масштабных подрывов средств связи в Ливане многолетней давности стремительно распространяются конспирологические теории и ужас перед современными технологиями. В этот раз главным рупором антизападных фобий стал близкий к Кремлю философ Александр Дугин, призвавший соотечественников видеть смертельную угрозу в любых импортных товарах.
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Идеолог уверен, что США и их союзники уже рассматривают бытовую электронику как средство ведения полномасштабной войны.
Для подкрепления своих манипулятивных тезисов русский пропагандист прибег к радикальным историческим параллелям с колонизацией Америки. По его мнению, современные методы Запада ничем не отличаются от действий англосаксов в прошлых столетиях.
Такие заявления Дугина четко отражают глубинный страх российских элит перед технологической зависимостью от западных стран, которую Москва так и не смогла преодолеть, несмотря на годы разговоров об "импортозамещении". На фоне санкций и выхода мировых брендов с рынка РФ подобная абсурдная риторика используется для психологической подготовки населения к полной изоляции и отказу от современных благ цивилизации.
Напомним, портал "Комментарии" писал , что iPhone Duo высмеяли конкуренты: Samsung и Motorola устроили онлайн-троллинг Apple.