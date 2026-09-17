В среде русских ультрапатриотических пропагандистов после масштабных подрывов средств связи в Ливане многолетней давности стремительно распространяются конспирологические теории и ужас перед современными технологиями. В этот раз главным рупором антизападных фобий стал близкий к Кремлю философ Александр Дугин, призвавший соотечественников видеть смертельную угрозу в любых импортных товарах.

Смартфон Apple iPhone 18

Идеолог уверен, что США и их союзники уже рассматривают бытовую электронику как средство ведения полномасштабной войны.

"Совершенно логично предположить, что новые айфоны 18 на израильских чипах, поставляемые в Россию, будут точно такими же, как ливанские пейджеры, — безальтернативно заявил Александр Дугин в своем блоге, пытаясь спрогнозировать технологический апокалипсис для российских пользователей. Рисуя картину глобального сговора, ультранационалист добавил: — Они готовы при необходимости взорваться и уничтожить владельца. Вообще все, что приходит сегодня с Запада, серьезно настроенного на полноценную войну с нами, легко может оказаться орудием массового уничтожения".

Для подкрепления своих манипулятивных тезисов русский пропагандист прибег к радикальным историческим параллелям с колонизацией Америки. По его мнению, современные методы Запада ничем не отличаются от действий англосаксов в прошлых столетиях.

"С помощью отравленных чумой одеял, подаренных доверчивым индейцам, англосаксы совершили многомиллионный геноцид коренного населения Северной Америки, — выразил убеждение Дугин, транслируя традиционные кремлевские нарративы о демонизации РФ в мире. Подытоживая размышления, философ констатировал: — Что их остановит от полного истребления нас? Сегодня в глазах Запада мы достаточно демонизированы, чтобы появилось хоть какое-то сомнение в этом у глобалистских лидеров".

Такие заявления Дугина четко отражают глубинный страх российских элит перед технологической зависимостью от западных стран, которую Москва так и не смогла преодолеть, несмотря на годы разговоров об "импортозамещении". На фоне санкций и выхода мировых брендов с рынка РФ подобная абсурдная риторика используется для психологической подготовки населения к полной изоляции и отказу от современных благ цивилизации.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что iPhone Duo высмеяли конкуренты: Samsung и Motorola устроили онлайн-троллинг Apple.