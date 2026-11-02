НПЗ РФ будут гореть: какой важный объект поразила Украина

В ночь на 2 ноября Самарская область России подверглась атаке беспилотников. Вероятной целью стала линейная производственно-диспетчерская станция (ЛПДС) "Самара", расположенная в районе населенного пункта Просвет. После предполагаемого удара на территории объекта возник пожар, сообщают российские Telegram-каналы и OSINT-паблики.

Удары по НПЗ России. Фото: из открытых источников

Первые предупреждения об угрозе появления беспилотников в регионе начали распространяться около 03:00. Российские мониторинговые ресурсы призывали жителей соблюдать меры безопасности. Кроме того, в Telegram сообщалось об эвакуации сотрудников с нескольких складских объектов непосредственно в Самаре.

Примерно к 05:00 в сети появились видеозаписи и сообщения о последствиях атаки в районе Просвета. OSINT-каналы утверждают, что дроны достигли нефтяной станции, после чего там началось возгорание. Официального подтверждения характера повреждений пока нет.

ЛПДС "Самара" имеет важное значение для российской нефтяной отрасли. Объект обеспечивает прием, хранение и дальнейшую транспортировку нефти. В частности, станция располагает крупным резервуарным парком и является одним из важных элементов нефтетранспортной инфраструктуры страны.

По информации мониторинговых ресурсов, это уже третья атака на объект за последнее время.

На момент публикации власти Самарской области публично не прокомментировали сообщения об ударе и пожаре. Масштабы возможных повреждений и последствия для работы нефтяной инфраструктуры уточняются.

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