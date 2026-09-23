"Об этом нельзя публично говорить": хакеры слили переписку Пескова о Путине и войне в Украине

Хакерская группа Black8Mirror заявила о публикации архива бывшего российского чиновника Михаила Бабича. Среди материалов якобы есть переписка с пресс-секретарем Владимира Путина Дмитрием Песковым. В нем обсуждаются война против Украины, президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев и Евгений Пригожин.

Спикер Кремля Дмитрий Песков

Один из фрагментов слитной переписки касается заявления Токаева о войне в Украине. В якобы разговоре Бабич спрашивает Пескова о словах казахстанского президента, который предложил заморозить конфликт. Собеседник, подписанный как Песков, называет выступление "чистым экспромтом" и предполагает, что Токаева могли попросить "украинцы, американцы или кто-нибудь изнутри" сделать такое заявление.

Другой эпизод относится к появлению Путина на мероприятиях ко Дню Военно-морского флота в Санкт-Петербурге. В переписке Бабич якобы резко комментирует формат церемонии, после чего собеседник отвечает, что так "безопаснее".

Наибольшее внимание уделил фрагмент с мая 2023 года. Бабич пересылает сообщения о взглядах Евгения Пригожина на борьбу с коррупцией и заключение Алексея Навального. В тексте утверждается, что Пригожин считал расследование Навального сдерживающим фактором для российских чиновников. После его заключения этот фактор, по мнению Пригожина, исчез.

"Трагедия в том, что все это правда, и мы так или иначе об этом говорим... только считается, что об этом нельзя публично говорить", — заявил Песков.

Отдельно в переписке оговаривается сам Пригожин. Собеседник характеризует его позицию как все более радикальную и отмечает, что ситуация якобы зашла слишком далеко.

Этот диалог датирован маем 2023 года, примерно за месяц до мятежа ЧВК "Вагнер". В июне Пригожин организовал поход своих сил на Москву, после чего покинул Россию. В августе 2023 года он погиб в авиакатастрофе.

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