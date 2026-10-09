logo

BTC/USD

82501

ETH/USD

2490.88

USD/UAH

44.85

EUR/UAH

50.14

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Россия «Охота объявлена на всех»: Медведев истерически отреагировал на задержание Z-блогера
commentss НОВОСТИ Все новости

«Охота объявлена на всех»: Медведев истерически отреагировал на задержание Z-блогера

«С волками жить — по-волчьи выть»: в Кремле угрожают Западу после ареста основателя канала «Рыбарь»

9 октября 2026, 13:24
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Недилько Ксения

Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев разразился угрозами в адрес западных стран после того, как в Черногории задержали Михаила Звинчука — основателя и руководителя известного российского пропагандистского Telegram-канала "Рыбарь". Российский чиновник призвал соотечественников полностью отказаться от поездок в Европу, поскольку любые официальные документы больше не гарантируют им неприкосновенности.

«Охота объявлена на всех»: Медведев истерически отреагировал на задержание Z-блогера

Дмитрий Медведев. Фото из открытых источников

По мнению Медведева, европейские правоохранительные органы действуют системно и предвзято по отношению к гражданам страны-агрессорки.

"Зря, конечно, наши таскаются по европейским странам, — заявил представитель кремлевского режима, критикуя россиян за путешествия на Запад. — Пусть и с добрыми намерениями и важными целями. Потенциально на всех (подчеркиваю – на всех) россиян объявлена охота".

Он убежден, что основанием для задержания в странах ЕС теперь может стать обычная лояльность политике Кремля. По словам Медведева, арестовать способны любого, "особенно если он говорит правду о западных странах, ЕС и бандеровском неонацистском режиме". При этом бывший президент РФ традиционно пренебрежительно высказался о выехавших из-за несогласия с войной российских эмигрантах, отметив, что европейцы "приветствуют лишь релокантский хлам, да и то временно".

В ответ на задержание пропагандиста российский политик предложил перейти к откровенно террористическим методам — похищениям и арестам иностранных граждан на территории России.

"Теперь, вполне вероятно, нужно будет пополнять обменный фонд из европейских и американских дебилов, — резюмировал Медведев, призывая действовать силовыми методами для освобождения соратников, — чтобы вытаскивать своих. Иначе никак: с волками жить – по-волчьи выть…".

Напомним, масштабное возмущение в российском информпространстве спровоцировал инцидент в Черногории, где местная полиция арестовала Михаила Звинчука (псевдоним "Рыбарь"), чей ресурс является одним из главных рупоров российского военного командования и разведки.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости