«Охота объявлена на всех»: Медведев истерически отреагировал на задержание Z-блогера

Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев разразился угрозами в адрес западных стран после того, как в Черногории задержали Михаила Звинчука — основателя и руководителя известного российского пропагандистского Telegram-канала "Рыбарь". Российский чиновник призвал соотечественников полностью отказаться от поездок в Европу, поскольку любые официальные документы больше не гарантируют им неприкосновенности.

Дмитрий Медведев. Фото из открытых источников

По мнению Медведева, европейские правоохранительные органы действуют системно и предвзято по отношению к гражданам страны-агрессорки.

"Зря, конечно, наши таскаются по европейским странам, — заявил представитель кремлевского режима, критикуя россиян за путешествия на Запад. — Пусть и с добрыми намерениями и важными целями. Потенциально на всех (подчеркиваю – на всех) россиян объявлена охота".

Он убежден, что основанием для задержания в странах ЕС теперь может стать обычная лояльность политике Кремля. По словам Медведева, арестовать способны любого, "особенно если он говорит правду о западных странах, ЕС и бандеровском неонацистском режиме". При этом бывший президент РФ традиционно пренебрежительно высказался о выехавших из-за несогласия с войной российских эмигрантах, отметив, что европейцы "приветствуют лишь релокантский хлам, да и то временно".

В ответ на задержание пропагандиста российский политик предложил перейти к откровенно террористическим методам — похищениям и арестам иностранных граждан на территории России.

"Теперь, вполне вероятно, нужно будет пополнять обменный фонд из европейских и американских дебилов, — резюмировал Медведев, призывая действовать силовыми методами для освобождения соратников, — чтобы вытаскивать своих. Иначе никак: с волками жить – по-волчьи выть…".

Напомним, масштабное возмущение в российском информпространстве спровоцировал инцидент в Черногории, где местная полиция арестовала Михаила Звинчука (псевдоним "Рыбарь"), чей ресурс является одним из главных рупоров российского военного командования и разведки.