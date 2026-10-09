«Охота объявлена на всех»: Медведев истерически отреагировал на задержание Z-блогера

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Недилько Ксения
Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев разразился угрозами в адрес западных стран после того, как в Черногории задержали Михаила Звинчука — основателя и руководителя известного российского пропагандистского Telegram-канала "Рыбарь". Российский чиновник призвал соотечественников полностью отказаться от поездок в Европу, поскольку любые официальные документы больше не гарантируют им неприкосновенности.
Дмитрий Медведев. Фото из открытых источников
По мнению Медведева, европейские правоохранительные органы действуют системно и предвзято по отношению к гражданам страны-агрессорки.
Он убежден, что основанием для задержания в странах ЕС теперь может стать обычная лояльность политике Кремля. По словам Медведева, арестовать способны любого, "особенно если он говорит правду о западных странах, ЕС и бандеровском неонацистском режиме". При этом бывший президент РФ традиционно пренебрежительно высказался о выехавших из-за несогласия с войной российских эмигрантах, отметив, что европейцы "приветствуют лишь релокантский хлам, да и то временно".
В ответ на задержание пропагандиста российский политик предложил перейти к откровенно террористическим методам — похищениям и арестам иностранных граждан на территории России.
Напомним, масштабное возмущение в российском информпространстве спровоцировал инцидент в Черногории, где местная полиция арестовала Михаила Звинчука (псевдоним "Рыбарь"), чей ресурс является одним из главных рупоров российского военного командования и разведки.