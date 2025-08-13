logo

Охрану резиденции Путина ужесточилив разы: стало известно о панических настроениях в Кремле
Охрану резиденции Путина ужесточилив разы: стало известно о панических настроениях в Кремле

По данным СМИ, там размещено всего в пять раз меньше установок, чем в Москве и Подмосковье.

13 августа 2025, 13:30
Автор:
avatar

Клименко Елена

Наряду с валдайской резиденцией российского правителя Владимира Путина в Новгородской области развернуто не менее 12 позиций противовоздушной обороны. Такие данные обнародовало Радио Свобода, ссылаясь на спутниковые снимки и открытые источники, в частности Яндекс.Карты.

Охрану резиденции Путина ужесточилив разы: стало известно о панических настроениях в Кремле

Фото: из открытых источников

Большинство из размещенных там комплексов — это "Панцирь-С1", самоходные зенитно-ракетно-пушечные установки, используемые для поражения целей на малой высоте — самолетов, вертолетов, дронов и крылатых ракет. Одна из установок расположена прямо в лесу, на острове Рябиново, в непосредственной близости от президентской резиденции.

Первым о новых ПВО сообщил 12 августа пользователь сети X с ником jembobineuse, заметивший установки на картографическом сервисе. После этого журналист Марк Крутов подтвердил предоставленные координаты и создал подробную интерактивную карту всех выявленных позиций.

По оценке "Радио Свобода", количество систем ПВО у валдайской резиденции лишь в пять раз меньше, чем в Москве и Подмосковье, где сосредоточено больше всего ПВО в России. Это свидетельствует об исключительном стратегическом значении этой локации для Кремля.

Между тем, военные эксперты отмечают, что комплексы "Панцирь-С1" не всегда эффективны против современных украинских беспилотников. По словам авиационного специалиста Константина Криволапа, система часто не успевает обнаруживать дроны, особенно малые и быстрые, активно применяемые ВСУ в глубоком тылу РФ.

Как уже писали "Комментарии", не задолго до переговоров между Дональдом Трампом и Владимиром Путиным на Аляске российским войскам удалось прорвать оборонные позиции Вооруженных сил Украины. Это создает сложнейшую ситуацию для украинской армии и усиливает политическое давление на президента Владимира Зеленского, сообщает военный аналитик издания BILD Юлиан Репке.



