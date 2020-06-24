Сегодня, 24 июня, по городам России проходят традиционные военные парады, посвященные 75-летию Великой победы, годовщина которой была перенесена с 9 мая из-за коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны РФ.

Так, военная техника уже прошла по главным улицам городов Читы, Улан-Удэ, Хабаровска, Белогорске и Волгограда. Наиболее грандиозное шествие запланировано на Красной площади в Москве. Сегодня сюда прибыли делегаты из разных стран, чтобы лично наблюдать это зрелище.

В Минобороны РФ отметили, что перед парадами "провели комплексы санитарно-противоэпидемиологических мер", чтобы избежать распространения коронавируса. В частности, провели дезинфекцию транспортных средств для перевозки личного состава.

Отметим, что военный парад Победы назначен накануне всенародного референдума о поправках к Конституции РФ, которые буквально предоставят правящему 20 лет страной Владимиру Путину баллотироваться на президентский пост еще не менее трех раз.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что новые поправки, если за них проголосуют россияне, навсегда закроют вопрос о возвращении аннексированного Крыма назад Украине.

"Цель поправки в другом, а именно - сделать неконституционными любые законопроекты о возвращении Крыма под руководство Киева. Это делается для того, чтобы ни один орган государственной власти, включая президента, парламент, или правительство, не могли всерьез вести переговоры, например, о возвращении Крыма Украине". По словам сенатора, эта поправка нужна "не для того, чтобы бегать за блогерами или по соцсетям и смотреть, не написал ли кто-нибудь "А давайте отдадим Крым", - указал российский политик Андрей Клишас.









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