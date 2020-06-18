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"Парад Победы в Москве может привести к новой вспышке COVID-19", - ВОЗ

В ВОЗ серьезно обеспокоены намерением российских властей провести масштабный парад в Москве

сегодня, 20:42
Автор:

Екатерина Белоброва
"Парад Победы в Москве может привести к новой вспышке COVID-19", - ВОЗ

Всемирная Организация Здоровья всерьез обеспокоена намерением Кремля провести запланированный парад  в связи с празднованием 75-летней годовщины Великой победы над коммунизмом. Об этом сообщает издание Deutche Welle".

Как отмечает  эксперт ВОЗ Кэтрин Смолвуд, существует угроза "усиленного распространения" инфекции COVID-19.

"К сожалению, решение такого рода может принимать только российская власть, а не ВОЗ", - указывает Смолвуд.

Также она добавила, что во многих городах России местные власти все же решили повременить с праздничным военным парадом, но Москва продолжает настаивать на необходимости события.

Что касается подготовительных мер к параду со стороны Кремля, то пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков обозначил, что около 80 ветеранов войны, которые должны принять участие в параде 24 июня, переведены на карантин, чтобы защитить здоровье пожилых людей.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что в связи с пандемией коронавируса и закрытием ряда стран на карантин, Россия была вынуждена перенести пышное празднование парада Победы с 9 мая на другой день. Некоторое время новая дата оставалась неизвестной, но уже позднее президент Владимир Путин официально заявил о 24 июня.


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Источник: https://www.dw.com/ru/%D0%B2%D0%BE%D0%B7-%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F-%D0%B2%D1%81%D0%BF%D1%8B%D1%88%D0%BA%D0%B8-%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%81%D0%B0-%D0%B8%D0%B7-%D0%B7%D0%B0-%D0%B2%D0%BE%D0%B
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