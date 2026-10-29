«Париж, Берлин и Брюссель станут радиоактивной пылью»: Соловьев пригрозил Европе уничтожением

Российский пропагандист Владимир Соловьев снова пригрозил европейским странам применением ядерного оружия. В эфире прокремлевского телеканала он заявил, что столицы Европы могут испытать ядерный удар, и призвал западные медиа распространить его слова. Об этом пишет Daily Express.

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Обращаясь к европейцам, Соловьев призвал их "проснуться" и подверг сомнению, что военные учения и громкие заявления Запада способны запугать Россию. В своей речи он упомянул Париж, Брюссель и Берлин, заявив, что эти города могут превратиться в радиоактивную пыль.

"Каждый век вы объединяетесь только для того, чтобы российский солдат хорошо вас копнул. А на этот раз сапог будет ядерным. Нам даже не придется доходить до ваших городов", — заявил пропагандист.

Отдельно Соловьев обратился в западную прессу и попросил, чтобы его заявления уже на следующий день процитировали газеты в Европе. Таким образом, он фактически отметил желание сделать свои угрозы предметом обсуждения за пределами России.

Видео с выступлением опубликовал украинский чиновник Антон Геращенко. Он обратил внимание, что Соловьев не только угрожает европейским столицам, но и требует распространения своих слов в западных медиа. По оценке Геращенко именно за такую риторику пропагандист получает деньги.

Ядерные угрозы регулярно звучат в эфире российского государственного телевидения и стали частью риторики Кремля на фоне противостояния с Западом. Соловьев по-прежнему призвал применить ядерное оружие против стран НАТО, в частности, Великобритании и Германии. Также он выступал за удар по Британии с применением подводного беспилотника "Посейдон".

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