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«Париж, Берлин и Брюссель станут радиоактивной пылью»: Соловьев пригрозил Европе уничтожением

Российский пропагандист заявил, что Париж, Брюссель и Берлин могут стать «радиоактивной пылью» и призвал западные медиа цитировать его угрозы

29 октября 2026, 13:45
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Клименко Елена

Российский пропагандист Владимир Соловьев снова пригрозил европейским странам применением ядерного оружия. В эфире прокремлевского телеканала он заявил, что столицы Европы могут испытать ядерный удар, и призвал западные медиа распространить его слова. Об этом пишет Daily Express.

«Париж, Берлин и Брюссель станут радиоактивной пылью»: Соловьев пригрозил Европе уничтожением

Фото: из открытых источников

Обращаясь к европейцам, Соловьев призвал их "проснуться" и подверг сомнению, что военные учения и громкие заявления Запада способны запугать Россию. В своей речи он упомянул Париж, Брюссель и Берлин, заявив, что эти города могут превратиться в радиоактивную пыль.

"Каждый век вы объединяетесь только для того, чтобы российский солдат хорошо вас копнул. А на этот раз сапог будет ядерным. Нам даже не придется доходить до ваших городов", — заявил пропагандист.

Отдельно Соловьев обратился в западную прессу и попросил, чтобы его заявления уже на следующий день процитировали газеты в Европе. Таким образом, он фактически отметил желание сделать свои угрозы предметом обсуждения за пределами России.

Видео с выступлением опубликовал украинский чиновник Антон Геращенко. Он обратил внимание, что Соловьев не только угрожает европейским столицам, но и требует распространения своих слов в западных медиа. По оценке Геращенко именно за такую риторику пропагандист получает деньги.  

Ядерные угрозы регулярно звучат в эфире российского государственного телевидения и стали частью риторики Кремля на фоне противостояния с Западом. Соловьев по-прежнему призвал применить ядерное оружие против стран НАТО, в частности, Великобритании и Германии. Также он выступал за удар по Британии с применением подводного беспилотника "Посейдон".

Портал "Комментарии" уже писал , что жители Херсона получили временную передышку от российских атак благодаря режиму тишины, введенному в связи с гуманитарной миссией в Олешках. На этой неделе люди могут безопаснее выходить на улицу, покупать продукты и заниматься повседневными делами.



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