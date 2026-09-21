Переговоры по Украине снова под вопросом: Москва озвучила новую позицию

Москва по-прежнему рассчитывает на возвращение к трехсторонним переговорам с участием России, Украины и США, однако конкретных договоренностей о следующей встрече пока нет. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Дмитрий Песков. Фото: из открытых источников

По словам представителя Кремля, Москва сохраняет открытость к дипломатическому диалогу и рассчитывает, что переговорный формат удастся восстановить в обозримой перспективе. При этом Песков подтвердил отсутствие конкретного плана дальнейших консультаций.

"Мы сохраняем свою открытость для переговоров. Мы надеемся, что в обозримой перспективе нам удастся собраться опять на троих и продолжить диалог", — заявил он.

Таким образом, российская сторона продолжает говорить о возможности возобновления переговорного процесса, но пока не называет ни точной даты, ни места проведения новой встречи. Ранее в качестве потенциальных площадок обсуждались, в частности, Абу-Даби и другие варианты.

Перспектива трехстороннего формата вновь стала обсуждаться после визитов американских переговорщиков Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера в Москву и Киев. В начале сентября они провели отдельные встречи с российским и украинским руководством, после чего американская сторона заявила о желательности возвращения к прямому формату с участием трех стран.

Однако дипломатические контакты пока не привели к согласованию следующего раунда. Ранее Песков также заявлял, что готовой "дорожной карты" урегулирования на данный момент нет.

Таким образом, Москва демонстрирует готовность продолжать переговоры, но практическая сторона их возобновления остается нерешенной. Вопрос о том, когда именно Россия, Украина и США смогут снова сесть за один стол, пока остается открытым.

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