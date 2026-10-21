Первый танкер в рамках «дизельной сделки»: Путин назвал сроки отправки российского топлива в США

Российская Федерация готовится отправить первую партию дизельного топлива в США по новой договоренности. О деталях предстоящей транспортировки сообщил вице-премьер РФ Александр Новак, однако впоследствии сроки корректировал лично президент Владимир Путин.

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Чиновник отметил, что финализация контрактных обязательств между странами уже вышла на финишную прямую.

"Первый танкер водоизмещением 40 тысяч тонн с российским дизельным горючим, — заявил сначала Александр Новак, комментируя логистику поставок, — отправится в США в четверг, 22 октября".

Однако российский лидер вскоре внес коррективы в график экспорта.

"Первое судно в рамках дизельного соглашения, – уточнил впоследствии Владимир Путин, – отплывет не завтра, а ориентировочно через два-три дня".

На этом корабле будет доставлено всего 40 тысяч тонн топлива. Для сравнения, такой объем достаточно незначителен для американского рынка, ведь Соединенные Штаты тратят более 300 тысяч тонн дизеля менее чем за одни сутки.

Замглавы правительства РФ также добавил, что ближе к завершению года российские нефтепродукты начнут поступать не только в Америку, но и в ряд других государств. По его прогнозам, полностью восстановить прежние объемы экспорта дизеля Москва способна уже к концу этого года.

9 октября Дональд Трамп публично объявил о достижении компромисса с Путиным по возвращению российского дизельного топлива на рынки США и мира. После этого подразделение Минфина США (OFAC) выпустило временную разрешительную лицензию, приостановившую действие ограничений, введенных против этого импорта еще в 2022 году. В то же время инициатива вызвала сопротивление в американском политикуме — 17 октября Конгрессу США уже подали законопроект, целью которого является блокирование этого топливного соглашения между Трампом и Путиным.

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