Песков неожиданно похвалил украинского топ-чиновника: Кремль заговорил о прекращении огня

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков положительно оценил усилия украинского омбудсмена Дмитрия Лубинца и его российской коллеги Яны Лантратовой в связи с ситуацией в оккупированных Алешках Херсонской области. Об этом он сообщил российским СМИ, комментируя подготовку гуманитарных мероприятий в городе.

Дмитрий Песков. Фото: из открытых источников

По словам Пескова, работа представителей двух сторон связана с реализацией договорённостей президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Он также упомянул роль первой леди США Мелании Трамп, которая, как утверждает представитель Кремля, выступила инициатором переговоров.

Песков сообщил, что сейчас военные согласовывают параметры прекращения огня в районе Алешек. Это необходимо, по его словам, для обеспечения гуманитарной миссии. При этом конкретные сроки возможного перемирия, его продолжительность и механизм контроля за соблюдением договорённостей в заявлении не уточнялись.

Ситуация в Алешках остаётся крайне тяжёлой. Украинская сторона ранее сообщала о критическом положении жителей города, находящегося под российской оккупацией. После разрушения российскими войсками дамбы Каховской ГЭС в 2023 году населённый пункт пострадал от масштабного затопления, а последствия катастрофы осложнили жизнь местного населения.

По имеющимся сообщениям, в городе длительное время сохраняются серьёзные проблемы с доступом к продуктам питания и питьевой воде. Среди жителей, которым необходима помощь, — дети и другие уязвимые категории населения.

На этом фоне заявления о подготовке гуманитарной операции приобретают особое значение. Однако пока остаётся открытым вопрос, когда именно удастся обеспечить безопасное проведение миссии и получить гарантии прекращения огня.

Само заявление Пескова ещё не означает, что режим тишины уже введён. Реальные результаты будут зависеть от согласования условий сторонами и их фактического соблюдения на месте.

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