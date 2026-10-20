Россия высоко ценит посреднические усилия Соединенных Штатов по урегулированию войны в Украине. При этом Москва считает важным, чтобы украинская сторона была представлена на переговорах человеком, который, по мнению Кремля, обладает полномочиями принимать решения для прекращения конфликта. Об этом заявил пресс-секретарь российского диктатора Путина Дмитрий Песков.

Дмитрий Песков. Фото: из открытых источников

По словам представителя Кремля, для продвижения к урегулированию необходимо участие украинского переговорщика, которого российская сторона считает легитимным и готовым принимать решения. При этом Песков не уточнил, какие конкретно критерии Москва использует для определения такой легитимности и кого именно хотела бы видеть представителем Киева.

Заявление прозвучало на фоне продолжающихся дипломатических контактов между Россией и США. Москва неоднократно подчеркивает значение американского посредничества и рассчитывает продолжать обсуждение возможных путей завершения войны с представителями администрации Дональда Трампа.

Однако формулировка о "легитимном представителе" может стать отдельным предметом споров. Вопрос о полномочиях украинской стороны и условиях переговоров имеет политическое значение, поскольку от состава участников и признания их мандата зависит, как стороны будут оценивать возможные договоренности.

Песков не сообщил о достижении каких-либо новых соглашений и не назвал сроков, в которые Россия рассчитывает продвинуться к прекращению боевых действий. Поэтому его слова пока следует рассматривать как изложение позиции Москвы, а не как подтверждение готового переговорного механизма.

При этом заявление Кремля подчеркивает, что дипломатический процесс зависит не только от посреднических усилий Вашингтона, но и от согласия сторон по базовым условиям диалога. Пока Россия и Украина не согласовали общий подход к параметрам урегулирования, вопрос о том, кто и на каких условиях сможет принимать решения от имени Киева, остается одним из потенциально конфликтных пунктов переговоров.

Читайте также на портале "Комментарии" — Кремль ждет Уиткоффа: какие сигналы Путин хочет получить от США по Украине.



