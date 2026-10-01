Почему Кремль внезапно скрыл данные о НПЗ: какие заводы важно остановить в ноль

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Кравцев Сергей
Кремль резко ограничил доступ к информации о российской нефтегазовой отрасли. Соответствующий указ Владимир Путин подписал 28 сентября. Новые правила охватывают широкий спектр данных – от объемов добычи и переработки нефти до информации о покупателях, продавцах, перевозчиках, маршрутах и операциях с топливом. Почему Кремль внезапно скрыл данные о НПЗ? Какие четыре НПЗ России важно остановить Украине? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, изучив мнения экспертов.
Удары по НПЗ России. Фото: из открытых источников
Исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло отметил, Украина продолжает систематически уничтожать критически важную инфраструктуру противника. Диктатор Путин даже подписал указ, которым запретил распространять данные об объемах переработки и производства на НПЗ.
По его словам, Силы обороны уже нанесли удар по примерно 45 % проектной мощности российской нефтепереработки. Врагу не удается защитить свою стратегически важную отрасль.
Эксперт отметил, только за последние пять дней украинские силы нанесли удары как по нефтебазам, так и по нефтеперерабатывающим заводам. Такие атаки происходят настолько часто, что о них не всегда активно сообщают в СМИ.
Он уточнил, Украина также существенно увеличила дальность ударов. Уже зафиксированы поражения на расстоянии более 3000 километров с помощью усовершенствованных дальнобойных беспилотников. Все это "подогревает" топливный кризис, который местами обостряется в РФ.
Военный эксперт, летчик-инструктор и полковник запаса ВСУ Роман Свитан отметил, сегодня ВСУ следует сосредоточиться на НПЗ в юго-восточной части страны. По его словам, там расположено несколько важных нефтеперерабатывающих заводов противника: "Славянский", "Ильский", "Афипский", "Новошахтинский". Ранее они уже попадали под удар.
Он подчеркнул, что атаки именно на эти объекты в настоящее время крайне важны, такие цели должны быть в приоритете. Анализируя удар Сил обороны по НПЗ "Танеко" в Нижнекамске (Татарстан), военный эксперт отметил, что там расположено в общей сложности 3 завода, поэтому есть еще куда наносить удары.
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