Под Москвой атаковали важный объект, который всячески скрывал Кремль: детали

В ночь на 22 октября в российском Серпухове Московской области, по сообщениям мониторинговых ресурсов, атаковали 75-й арсенал – предприятие оборонно-промышленного комплекса РФ, занимающееся ремонтом и восстановлением военной техники.

Взрывы в России. Фото: из открытых источников

Силы обороны Украины могли применить для поражения объекта ракеты или реактивные беспилотники.

В ходе атаки в районе Серпухова объявляли ракетную опасность. Местные жители делились в пабликах информацией о взрывах.

В то же время, тип примененного вооружения, масштабы повреждений и результаты удара пока не подтверждены официально.

Стоит отметить, что 75-й арсенал – российское оборонное предприятие, специализирующееся на ремонте и восстановлении вооружения, военной техники и систем противовоздушной обороны.

По информации российской государственной корпорации "Ростех", предприятие выполняло ремонт и техническое обслуживание зенитных ракетных комплексов "Бук-М1", "Бук-М2" и С-300В.

В частности, специалисты восстанавливали самоходные зенитные установки, пункты боевого управления, станции обнаружения целей, а также пусковые и пускозаряжающие установки.

В сообщении "Ростеха" от ноября 2022 г. отмечалось, что предприятие участвовало в восстановлении российской военной техники, которую использовали в войне против Украины.

Тогда корпорация сообщала, что в ремонтные работы были привлечены все девять производственных цехов предприятия.

75 арсенал обеспечивает ремонт техники, необходимой для функционирования российских систем противовоздушной обороны.

Зенитные ракетные комплексы семейства Бук используют для поражения воздушных целей на средних дистанциях, тогда как С-300В предназначен для противовоздушной и противоракетной обороны военных группировок.

Объект ранее привлекал внимание OSINT-исследователей, мониторивших расположение российских систем ПВО и мест их хранения.

Официального подтверждения результатов удара от Генштаба ВСУ пока нет.

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