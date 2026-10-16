В Московской области Российской Федерации зафиксировали вероятную вспышку обезьяньей оспы. Поэтому под медицинское наблюдение и госпитализацию попали пятеро граждан, которые имели прямые контакты с лицом, у которого предполагают наличие этого опасного вируса.

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"У пациентов взяли анализы, — прокомментировали ситуацию в региональном Министерстве здравоохранения, описывая текущее состояние противоэпидемических мероприятий, — сейчас они находятся под медицинским наблюдением".

Медицинские чиновники уверяют, что в настоящее время поводов для паники нет, поскольку явных симптомов инфицирования у госпитализированных не обнаружено.

"Клинических проявлений заболевания у них не обнаружено, — отметили в ведомстве, добавив, что все изолированные чувствуют себя хорошо. — Состояние оценивается как удовлетворительное".

В министерстве также подчеркнули, что ситуация остается под полным контролем соответствующих служб.

У испа обезьян является острым вирусным недугом. Основными симптомами этой болезни обычно является резкое повышение температуры тела, воспаление и увеличение лимфоузлов, а также появление болезненных высыпаний на коже. Исторически чаще всего это заболевание фиксируется на территории стран Африки.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что Президент США Дональд Трамп заявил 7 октября, что американская сторона не считает смерть сотрудницы российской лаборатории, исследовавшей чуму, связанную с использованием биологического оружия. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на заявление главы Белого дома.

Отвечая на вопрос о возможной связи с биологическим оружием, Трамп сказал, что США намерены разобраться в ситуации, однако на данный момент не считают такой сценарий вероятным.