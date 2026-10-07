«Поразили производство ракет Фламинго»: в России назвали, куда били в Киеве, Днепре и Прилуках

Министерство обороны страны-агрессорки обнародовало детализированный отчет о масштабной ночной атаке на украинские регионы, попытавшись оправдать удары по сугубо гражданским объектам выдумками о военном производстве. Российское военное руководство утверждает, что под прицелом оказались предприятия, якобы выпускающие дроны и ракетное вооружение.

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В частности, в сводке оккупантов отмечается, что в столице и промышленных центрах они попали в базы сборки техники.

"В Киеве ВС РФ поразили предприятие "Умные боеприпасы", осуществляющее сбор и хранение крылатых ракет "Фламинго" и FP-9", — заявили в ведомстве захватчиков.

По версии Москвы, производство этих самых ракет "Фламинго" (в том числе модификации FP-5) или деталей к ним они также якобы атаковали на днепровском предприятии "Южмаш им. А. Макарова", на механическом заводе в Харьковской области и на одном из предприятий в Прилуках Черниговской области, где ранее местные власти зафиксировали удар по обычной жилой многоэтажке. В этот же список "ракетных объектов" россияне умудрились отнести Кировоградщину, где якобы попали в цех "Группы промышленных предприятий Александрия", и Кременчуг, где под удар попал завод "АвтоКрАЗ".

Однако самый большой абсурд в заявлении Минобороны РФ касается известных предприятий пищевой и целлюлозно-бумажной промышленности Украины.

"В Кременчуге поразили табачную фабрику "JTI Украина", где организован выпуск боеприпасов", — убеждают российские военные, добавив в перечень "целей" и Киевскую область: "ВС РФ поразили Киевский картонно-бумажный комбинат, на базе которого организовано производство и хранение ракет "Фламинго".

Не обошли вниманием в Москве и южные логистические пути. В отчете агрессора отмечается, что "в порту Одесса ВС РФ поразили сухогруз, доставлявший грузы военного и двойного назначения". Кроме того, по утверждению окупантов, в Одесской области они атаковали судоремонтный завод "Дунайсудосервис" (в тексте РФ — "Дунай судоремонт"), где якобы производили и держали безэкипажные морские катера.

Подобные абсурдные отчеты по придумыванию военных баз на территории табачных фабрик или бумажных комбинатов являются традиционным инструментом российской пропаганды для маскировки военных преступлений против мирного населения.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что оккупанты убили в Киеве двух человек на территории гаражного кооператива. В Прилуках на Черниговщине российская ракета х-101 попала в многоэтажку, в результате чего уже известно о пяти погибших, людях продолжают доставать из-под завалов. В Полтавской области в городе Кременчуг погибли также два человека из-за ракетной атаки.