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После разговора Трампа с Путиным из российской тюрьмы вышел американец: кого отпустил Кремль

74-летний пенсионер из Мичигана провёл под стражей в России более четырёх лет. Его дело поднималось на высшем уровне перед визитом спецпосланника США

21 октября 2026, 13:16
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Кравцев Сергей

Американец Стивен Габбард, находившийся под стражей в России более четырёх лет, был освобождён на фоне дипломатических контактов между Вашингтоном и Москвой. Об этом сообщает CNN, на который ссылается "Европейская правда".

После разговора Трампа с Путиным из российской тюрьмы вышел американец: кого отпустил Кремль

Разговор Трампа и Путина. Фото: из открытых источников

74-летний бывший учитель из штата Мичиган был признан Государственным департаментом США незаконно задержанным. Во вторник президент Дональд Трамп сообщил, что обсуждал его дело с Владимиром Путиным. Позднее тема освобождения американского гражданина оказалась в повестке накануне визита специального посланника США Стива Уиткоффа в Санкт-Петербург.

По словам американского чиновника, поездка Уиткоффа, вероятно, должна была включать попытку добиться освобождения Габбарда. Это, как отмечалось, соответствует заявленной Трампом политике возвращения американцев, оказавшихся в заключении за рубежом.

Габбард десятилетиями жил за пределами США и работал преподавателем английского языка. В 2014 году он переехал в Изюм Харьковской области. В начале полномасштабной войны против Украины город оказался под российской оккупацией.

Российские государственные СМИ утверждали, что Габбард присоединился к украинским военным после подписания контракта с ежемесячной оплатой около тысячи долларов. Его сестра Патриция Габбард Фокс отвергла эти обвинения.

Освобождение американца стало очередным случаем возвращения граждан США из российского заключения. В августе на гуманитарных основаниях был освобождён Роберт Гилман — бывший морской пехотинец, чьё состояние здоровья вызывало серьёзные опасения.

После возвращения в США Гилман был сильно истощён и доставлен специальным медицинским самолётом. Организация, добивавшаяся его освобождения, заявляла, что он подвергался пыткам в российской тюрьме.

История Габбарда вновь подчёркивает, что судьбы задержанных американцев остаются отдельной темой в отношениях Вашингтона и Москвы. При этом подробности договорённостей, приведших к его освобождению, в приведённых сообщениях не раскрываются.

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Источник: https://www.eurointegration.com.ua/news/2026/10/21/7248226/
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