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После смертельного ДТП Ефремова хотят лишить звания народного артиста России

В Кремле отреагировали на призыв лишить народного артиста России Михаила Ефремова почетных званий после того, как он сел пьяным за руль и по его вине погиб мужчина

сегодня, 14:59 comments1192
Автор:

Екатерина Белоброва
После смертельного ДТП Ефремова хотят лишить звания народного артиста России

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков прокомментировал обращение депутата Госдумы РФ Виталия Милонова, который потребовал лишить народного артиста России Михаила Ефремова почетных званий. Об этом передает "Газета Ру", ссылаясь на российское агентство РИА.

Так, Милованов с трибуны заявил свое возмущение преступлением, в котором подозревают Ефремова, а именно в вождении автомобиля в состоянии сильного алкогольного опьянения, что в результате привело к серьезному ДТП, в котором есть погибший. 

В свою очередь у Путина данное наказания для известного артиста театра и кино, а также поэта, пока не рассматривают.

"Речь идет об ужасном трагическом случае, где пьяный водитель, и неважно, кто он, устроил аварию, в которой погиб человек. Вот о чем идет речь", - обозначил Песков.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что российский актер Михаил Ефремов, управляя автомобилем на Садовом кольце, столкнулся с несколькими автомобилями на Смоленской площади. В результате ДТП пострадал один человек, его госпитализировали с переломами и черепно-мозговой травмой, сегодня утром он скончался.


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Источник: https://www.gazeta.ru/culture/news/2020/06/09/n_14526541.shtml
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