Потери российской армии резко выросли: Мадяр рассказал, какое решение теперь принял Кремль

Российская армия могла значительно увеличить присутствие на фронте, что отражается на количестве зафиксированных потерь. Об этом заявил командующий Силами беспилотных систем ВСУ Роберт Бровди с позывным "Мадяр". Его данные приводит РБК-Украина со ссылкой на публикацию в Telegram.

Кремль. Фото: из открытых источников

По словам Бровди, за первые пять дней октября подразделения СБС подтвердили 2699 безвозвратных и санитарных потерь российских военнослужащих. Для сравнения, в аналогичный период сентября было зафиксировано 1931 потерю, а в начале августа – 1529. Таким образом, октябрьский показатель оказался почти на 40% выше сентябрьского и более чем на 76% превысил августовский.

Командующий связывает такую динамику с увеличением численности российских подразделений на передовой. По его оценке, происходящее может свидетельствовать о проведении Россией скрытой мобилизации – без объявления масштабной кампании, но с постоянным наращиванием группировки войск.

Особенно заметные изменения зафиксированы на Добропольско-Покровском направлении. В зоне ответственности 1-го корпуса НГУ "Азов" СБС за первые пять дней октября насчитали 1268 российских потерь. Месяцем ранее показатель составлял 884 человека, а в начале августа – 664.

Таким образом, октябрьская цифра выросла примерно на 43% по сравнению с сентябрем и почти вдвое превысила показатель августа. При этом Бровди подчеркнул, что речь идет исключительно о потерях, зафиксированных подразделениями Сил беспилотных систем. Данные других частей Сил обороны Украины в статистику не включены.

Командующий также заявил, что приведенные показатели основаны на учете и анализе верифицированных данных, а не на предположениях. Вместе с тем вывод о "скрытой мобилизации" остается оценкой украинского военного руководства, сделанной на основании динамики потерь и численности российских сил.

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