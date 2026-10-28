Пожар у гиганта российской металлургии: какой город РФ разбили украинские дроны

Российский Липецк вечером 27 октября оказался в центре сообщений о массированной воздушной атаке. По информации мониторинговых Telegram-каналов Exilenova+ и Supernova+, в городе фиксировали реактивные воздушные цели, звуки взрывов и попытки работы противовоздушной обороны.

Взрывы в Липецке. Фото: из открытых источников

Особое внимание привлекли сообщения о пожаре в районе Новолипецкого металлургического комбината – одного из крупнейших промышленных предприятий России. По предварительным данным, возгорание могло возникнуть после работы ПВО или падения неустановленного объекта.

Канал Exilenova+ сообщил о пожаре в районе НЛМК, связав его с возможной работой противовоздушной обороны либо падением объекта. При этом на момент появления сообщений достоверных данных о характере повреждений, площади возгорания и наличии пострадавших не приводилось.

В опубликованных в сети видеозаписях, как утверждают мониторинговые ресурсы, слышны взрывы. Также сообщается о попытках перехвата воздушных целей над городом. Независимого подтверждения всех обстоятельств происходящего на момент публикации нет.

Появление сообщений о пожаре вблизи крупного металлургического предприятия усилило внимание к последствиям ночной атаки. Однако пока нельзя утверждать, что сам комбинат получил повреждения: информация касается района его расположения, а не подтверждённого попадания по промышленным объектам.

Официальные сведения о причинах возгорания, последствиях атаки и возможном ущербе требуют дополнительного подтверждения. Обстановка в Липецке и точный характер произошедшего остаются неясными.

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