Внешнеполитическая стратегия Российской Федерации, в частности ее агрессивные намерения по войне в Украине, остается неизменной и не подвержена влиянию политических процессов в Соединенных Штатах Америки.

Сергей Рябков. Фото: РосСМИ

Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков в комментарии для пропагандистского информационного агентства "РИА Новости", давая оценку предварительным итогам американского волеизъявления. Дипломат страны-агрессорки призвал не спешить с выводами, но признал глубокий кризис в отношениях между Вашингтоном и Москвой.

"Давайте дождемся окончательных результатов. Подходы актива демпартии к отношениям с Россией резко отрицательны. В этом нет ничего нового", — констатировал российский чиновник, отвечая на вопрос о том, способны ли результаты выборов ухудшить контакты с США в разрезе украинского вопроса.

Во внешнеполитическом ведомстве РФ попытались продемонстрировать полное безразличие к демократическим процедурам на Западе, уверяя собственную аудиторию в стабильности намерений Кремля. Рябков подчеркнул, что позиция Москвы сформирована окончательно и не будет корректироваться во внешних обстоятельствах. По словам российского дипломата, принципиальная и последовательная линия по отношению к Украине, как и вообще внешнеполитический курс, не конъюнктурны. Российское чиновник отдельно выделил полную изолированность решений своего государства от внешних факторов, подчеркнув, что эти шаги, "разумеется, не зависят от колебаний политического барометра в других странах".

Рябков подытожил свое выступление четким напоминанием о том, что вся дипломатическая и военная машина России ориентируется исключительно на вертикаль власти внутри страны.

"Будем работать в соответствии с установками Президента Российской Федерации", — резюмировал представитель министерства, дав понять, что Кремль планирует продолжать свой нынешний курс, несмотря на международное сообщество.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что Илон Маск отреагировал на результаты выборов в США.