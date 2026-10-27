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Приоритет — «СВО»: в России людям задерживают социальную помощь из-за военных расходов Кремля

Экономический кризис в России: в Иркутской области из-за дефицита бюджета увольняют треть чиновников и ликвидируют ставки в школах

27 октября 2026, 15:34
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Недилько Ксения

В регионах русской Федерации стремительно обостряется денежный кризис. Из-за тотального направления бюджетных средств на ведение войны против Украины местные власти вынуждены замораживать социальные обязательства и идти на радикальное сокращение работников.

Приоритет — «СВО»: в России людям задерживают социальную помощь из-за военных расходов Кремля

Владимир Путин

Первые официальные подтверждения дефицита денег появились на Дальнем Востоке, где профильное министерство открыто признало изменение финансовых приоритетов.

"В Приморском крае региональный Минтруд предупредил о задержках соцвыплат "из-за повышенной нагрузки на региональный бюджет"", — сообщают журналистские расследования.

Чиновники объяснили людям, что сейчас существуют более важные расходы, а именно необходимость в первую очередь финансировать общегосударственные задачи, в том числе связанные с проведением специальной военной операции.

Из-за нехватки финансирования льготникам придется ждать собственных денег неопределенный срок. Представители местных властей пытаются успокоить население, однако конкретики не предоставляют.

"Финансирование отдельных мер социальной поддержки осуществляется поэтапно, поэтому перечисление некоторых выплат может происходить с временной задержкой", — официально заявили в ведомстве, так и не уточнив, какие именно категории граждан останутся без денег и когда возобновятся транши.

Параллельно с этим в других субъектах федерации начались массовые чистки среди работников государственной сферы, призванные хоть как-то снизить расходную часть местных бюджетов. В частности, в Нижнеилимском районе Иркутской области из-за нехватки финансирования было принято решение существенно урезать штат служащих и персонала.

"До 1 января 2027 года численность сотрудников администрации планируют снизить на 37%", — говорится в сообщении мониторинговых каналов.

Кроме клерков под удар попали наименее защищенные работники образовательных и культурных пространств:

"В школах, детских садах и домах культуры отменят ставки ночных сторожей".

Масштабы экономии на людях подтверждает и высшее руководство пострадавших муниципалитетов. Руководители округов отмечают, что под урезку попали практически все ключевые сферы. По словам главы округа Павла Березовского, "сокращения коснутся администрации, муниципальных сервисных центров и учреждений культуры", что фактически оставит без средств к существованию тысячи местных жителей.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что в России началась массовая эпидемия.



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