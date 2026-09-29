Пропагандистка Симоньян после операции ошеломила обращением к россиянам: к чему призвала

Российская пропагандистка Маргарита Симоньян сообщила о новой операции и обратилась к своим поклонникам с просьбой молиться за ее здоровье. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

Фото: из открытых источников

По словам Симоньян, операция завершилась поздно вечером, после чего она осталась в больнице. Пропагандистка заявила, что медицинское вмешательство было связано с последствиями лучевой терапии, которую она проходила около полугода назад. Она также отметила, что соответствующие изменения были обнаружены во время ПЭТ/КТ.

"Вчера поздно вечером закончилась моя операция, слава Богу. Благодарю всех, кто молился. Я еще в больнице, помолитесь еще немного", — написала Симоньян.

Она также обратилась к женщинам, которые проходят лечение, призвав их не паниковать и выполнять рекомендации врачей. По словам пропагандистки, необходимо бороться с последствиями лечения, а не оставлять их без внимания.

Ранее Симоньян публично рассказывала о проблемах со здоровьем и лечении онкологического заболевания. В своих сообщениях она не раз делилась подробностями терапии и обращалась к подписчикам с просьбами о поддержке.

При этом информация о состоянии здоровья Симоньян исходит прежде всего от нее самой. Независимо подтвердить все медицинские детали, о которых она сообщает в соцсетях, пока невозможно.

Симоньян является одной из самых известных российских медийных деятельниц, активно поддерживающей политику Кремля и полномасштабное вторжение России в Украину. Ее заявления регулярно используются российскими пропагандистскими ресурсами для формирования информационной повестки дня.

Напомним, портал "Комментарии" уже писал , что пропагандистка Симоньян сделала громкое заявление о своей смерти.