Противолодочные Ил-28 России были замечены над Аляской, - Пентагон

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Екатерина Белоброва
Американские истребители F-22 вчера вечером перехватили два российских противолодочных самолета Ил-38, которые приблизились к Аляске на расстояние 50 миль от острова Унимак. Об этом сообщает агентство "РБК-Украина", ссылаясь на Минобороны США.
В командовании заявили, что российские Ил-38 оставались в международном воздушном пространстве и не входили в воздушное пространство Соединенных Штатов Америки или Канады.
"Пятый раз за месяц NORAD продемонстрировало свою готовность и способность защищать родину, перехватив российские военные самолеты, которые вошли в опознавательную зону противовоздушной обороны Аляски", - указано в сообщении оборонного ведомства.
Отмечается, что истребители F-22, а также канадская военная авиация уже дважды засекала российские бомбардировщики Ту-95 неподалеку от Аляски.
Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что МИД Украины направил ноту протеста в связи проведением военного парада в аннексированном Крыму.
Как результат, внешнеполитическое ведомство призвало Кремль немедленно остановить нарушение территориальной целостности Украины и покинуть аннексированную территорию.
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