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Главная Новости Мир Россия Противолодочные Ил-28 России были замечены над Аляской, - Пентагон
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Противолодочные Ил-28 России были замечены над Аляской, - Пентагон

Истребители США в очередной раз перехватили российские военные самолеты над Аляской

сегодня, 17:57
Автор:

Екатерина Белоброва
Противолодочные Ил-28 России были замечены над Аляской, - Пентагон

Американские истребители F-22 вчера вечером перехватили два российских противолодочных самолета Ил-38, которые приблизились к Аляске на расстояние 50 миль от острова Унимак. Об этом сообщает агентство "РБК-Украина", ссылаясь на Минобороны США.

В командовании заявили, что российские Ил-38 оставались в международном воздушном пространстве и не входили в воздушное пространство Соединенных Штатов Америки или Канады.

"Пятый раз за месяц NORAD продемонстрировало свою готовность и способность защищать родину, перехватив российские военные самолеты, которые вошли в опознавательную зону противовоздушной обороны Аляски", - указано в сообщении оборонного ведомства.

Отмечается, что истребители F-22, а также канадская военная авиация уже дважды засекала российские бомбардировщики Ту-95 неподалеку от Аляски.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что МИД Украины направил ноту протеста в связи проведением военного парада в аннексированном Крыму.

Как результат, внешнеполитическое ведомство призвало Кремль немедленно остановить нарушение территориальной целостности Украины и покинуть аннексированную территорию.


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Источник: https://www.rbc.ua/rus/news/istrebiteli-ssha-perehvatili-rossiyskie-samolety-1593093557.html
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