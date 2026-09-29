Лидер РФ Владимир Путин уже вынужден принимать жесткие решения, чего раньше избегал. Так, в Санкт-Петербурге будут сокращены социальные расходы. Причина – отсутствие денег на войну и мотивацию россиян уходить на фронт. Путин пытался ограничить влияние войны на Москву и Питер, однако под давлением проблем не выдерживает.

Владимир Путин. Фото портал "Комментарии"

Политический и экономический эксперт Тарас Загородний объяснил, что денег на войну у России нет, а мечта о проведении войны остается. Потому, отметил, они и режут социальные расходы.

"Они давно это начали делать. Это еще не вечер — со следующего года будет еще хуже. Они ведь увеличивают выплаты (при подписании контракта на войну, — ред.). Их политика поняла — он продолжает воевать", — пояснил эксперт.

По его словам, россиянам ничего не останется, как терпеть.

"Конечно, они пытались ограничить влияние войны, в первую очередь на Москву, а затем на Питер. А учитывая, что ситуация ухудшается экономически, то уже под чем идет и даже Санкт-Петербург, с чем я их поздравляю", — подытожил эксперт.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что президент Украины Владимир Зеленский неоднократно отмечал предложения провести личную встречу с лидером России Владимиром Путиным. В Кремле заявляют, что готовы встречаться только в Москве. При этом риторика интересна – Путин якобы не хочет встречаться, не проработав предварительно договоренности, но по приглашению Зеленского в Москву таких условий не ставит.

Эксперт Загородний рассказал, почему Путин выдвигает условие визита Зеленского в Москву.