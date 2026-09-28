Путин едет на G20 или останется в Москве: в Кремле сделали интригующее заявление

Российский диктатор Владимир Путин пока не определился, будет ли лично присутствовать на саммите G20, который должен пройти в Майами. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, комментируя журналистам вопрос о предстоящей встрече.

Дмитрий Песков. Фото: из открытых источников

По словам представителя Кремля, окончательного решения о поездке Путина пока нет. При этом при его принятии российская сторона намерена учитывать "все обстоятельства".

"Решений о поездке Путина на саммит G20 в Майами пока не принималось, будут учитываться все обстоятельства", — сказал Дмитрий Песков.

Таким образом, приглашение российской стороне уже поступило, однако Москва пока не раскрывает, кто именно будет представлять страну на мероприятии на высшем уровне. Песков заявил, что Кремль объявит о своем решении позднее.

При этом участие России в работе самой "Группы двадцати" под вопросом не стоит. Представитель Кремля отдельно подчеркнул, что РФ в любом случае продолжит участвовать в деятельности G20.

Дмитрий Песков также отметил отношение Москвы к приглашению Владимира Путина на саммит, заявив, что в Кремле признательны за то, каким образом оно было сделано.

Теперь ключевой интригой остается личное присутствие российского президента в Майами. Если Путин примет решение отправиться на саммит, это станет заметным дипломатическим событием на фоне продолжающихся международных разногласий вокруг войны России против Украины и отношений Москвы с западными странами. Пока же Кремль сохраняет неопределенность и обещает сообщить о решении позднее.

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