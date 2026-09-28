Путин едет на G20 или останется в Москве: в Кремле сделали интригующее заявление

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
Российский диктатор Владимир Путин пока не определился, будет ли лично присутствовать на саммите G20, который должен пройти в Майами. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, комментируя журналистам вопрос о предстоящей встрече.
Дмитрий Песков. Фото: из открытых источников
По словам представителя Кремля, окончательного решения о поездке Путина пока нет. При этом при его принятии российская сторона намерена учитывать "все обстоятельства".
Таким образом, приглашение российской стороне уже поступило, однако Москва пока не раскрывает, кто именно будет представлять страну на мероприятии на высшем уровне. Песков заявил, что Кремль объявит о своем решении позднее.
При этом участие России в работе самой "Группы двадцати" под вопросом не стоит. Представитель Кремля отдельно подчеркнул, что РФ в любом случае продолжит участвовать в деятельности G20.
Дмитрий Песков также отметил отношение Москвы к приглашению Владимира Путина на саммит, заявив, что в Кремле признательны за то, каким образом оно было сделано.
Теперь ключевой интригой остается личное присутствие российского президента в Майами. Если Путин примет решение отправиться на саммит, это станет заметным дипломатическим событием на фоне продолжающихся международных разногласий вокруг войны России против Украины и отношений Москвы с западными странами. Пока же Кремль сохраняет неопределенность и обещает сообщить о решении позднее.
Читайте также на портале "Комментарии" — "Путин снова среди мировых лидеров": какой шаг Трампа дает Путина право продолжать войну.