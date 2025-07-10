Путин готовит жесткий шаг против союзника Украины: на Западе раскрыли детали

В 2024 году угрозы национальной безопасности Чехии достигли одного из самых высоких уровней за последнее десятилетие — основной причиной стала активизация деятельности Российской Федерации. Об этом говорится в годовом отчете Службы безопасности и информации Чехии (BIS), который представил руководитель Михал Куделка. Отчет цитирует британское издание The Guardian.

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По данным чешской разведки, Москва активно возобновляет свою разведывательную сеть в стране, маскируя операции под дипломатическую деятельность — в частности через персонал российского посольства в Праге. В отчете отмечается широкое использование как агентов под прикрытием, так и завербованных лиц без явной связи с Россией.

Один из примеров — случай с белорусским мигрантом, обратившимся за убежищем в Чехии. Ему платили криптовалютой за распространение пророссийского контента. Кремль также активно вербует лиц из стран, не входящих в ЕС, оказавшихся в сложном финансовом положении. Их часто не информируют о настоящих целях – они просто выполняют задачи, не подозревая, что сотрудничают с иностранной разведкой.

Такие лица могут участвовать в перевозках, разведке стратегических объектов, поджогах. Один из задокументированных случаев — поджог автобусного депо в Праге, в котором, по данным расследования, участвовал гражданин Колумбии, завербованный через интернет.

Кроме России в отчете фигурирует и Китай. По информации BIS, китайские власти пытаются влиять на внешнюю политику Чехии, в частности сдержать сотрудничество с Тайванем, и одновременно блокируют любые упоминания о нарушении прав человека у себя в стране.

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