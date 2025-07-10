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Путин готовит жесткий шаг против союзника Украины: на Западе раскрыли детали

Московские спецслужбы пытаются возродить свою агентурную деятельность в Чехии.

10 июля 2025, 15:05
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Клименко Елена

В 2024 году угрозы национальной безопасности Чехии достигли одного из самых высоких уровней за последнее десятилетие — основной причиной стала активизация деятельности Российской Федерации. Об этом говорится в годовом отчете Службы безопасности и информации Чехии (BIS), который представил руководитель Михал Куделка. Отчет цитирует британское издание The Guardian.

Путин готовит жесткий шаг против союзника Украины: на Западе раскрыли детали

Фото: из открытых источников

По данным чешской разведки, Москва активно возобновляет свою разведывательную сеть в стране, маскируя операции под дипломатическую деятельность — в частности через персонал российского посольства в Праге. В отчете отмечается широкое использование как агентов под прикрытием, так и завербованных лиц без явной связи с Россией.

Один из примеров — случай с белорусским мигрантом, обратившимся за убежищем в Чехии. Ему платили криптовалютой за распространение пророссийского контента. Кремль также активно вербует лиц из стран, не входящих в ЕС, оказавшихся в сложном финансовом положении. Их часто не информируют о настоящих целях – они просто выполняют задачи, не подозревая, что сотрудничают с иностранной разведкой.

Такие лица могут участвовать в перевозках, разведке стратегических объектов, поджогах. Один из задокументированных случаев — поджог автобусного депо в Праге, в котором, по данным расследования, участвовал гражданин Колумбии, завербованный через интернет.

Кроме России в отчете фигурирует и Китай. По информации BIS, китайские власти пытаются влиять на внешнюю политику Чехии, в частности сдержать сотрудничество с Тайванем, и одновременно блокируют любые упоминания о нарушении прав человека у себя в стране.

Портал "Комментарии" уже писал, что Украина продолжает подвергаться масштабным ночным воздушным атакам со стороны России, активно использующей модифицированные дроны-камикадзе Shahed, совместного российско-иранского производства. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, выступая на конференции по восстановлению Украины в Риме.



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